Могут отключить электроэнергию: что нужно знать о поверке счетчиков, чтобы не попасть впросак

Контроллер должен фотографировать приборы

В июне 2023 возобновили поверку счетчиков, они подлежат регулярной проверке и при необходимости замене. Согласно нормативным актам они должны рассматриваться или заменяться раз в 4 года, а потребитель не может отказаться от процедуры.

Об этом рассказали на странице "Закарпатьеоблэнерго". Каждый пользователь электроэнергии обязан предоставить беспрепятственный доступ к счетчику для его проверки и возможной дальнейшей замене.

При этом подпускать к счетчику можно только представителя ОСР (оператор системы распределения), который предоставит соответствующее удостоверение. В присутствии потребителя или уполномоченного лица и работе не должны препятствовать.

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Периодически сверять показатели счетчика и делать контрольные фотографии должны контроллеры. В этом случае потребитель также должен предоставить доступ к прибору учета. В случае систематического недопуска специалиста пользователю могут отключить электроснабжение.

Отметим, что проверка счетчиков в Украине была приостановлена на время действия военного положения. Однако в апреле 2023 года правительство утвердило постановление №440 "Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения".

Ранее "Телеграф" писал, когда вместо поверки счетчик лучше заменить новым.