Передать показатели счетчика можно не выходя из дома: три способа

Пригодится только телефон или компьютер

Раз в месяц украинцы обязаны снимать и передавать показатели счетчиков электроэнергии. Сделать это можно несколькими способами.

Более подробную информацию о них собрал "Телеграф". Заметим, что каждый гражданин может выбрать тот способ, который для него наиболее удобен.

Для осуществления передачи показателей счетчика не нужно даже выходить из дома, ведь способы предоставления информации ДТЭК — дистанционные.

Передать показатели счетчика можно следующим образом:

через электронный кабинет на сайте ДТЭКа в любое время суток;

через голосовое меню по телефону колл-центра, номера которых есть на сайте ДТЭКа, а обслуживание осуществляется с 8 утра до 5 вечера по будним дням;

с помощью чат-бота в Viber или Telegram, подсоединить которые можно, отсканировав QR-код на сайте ДТЭКа.

Более того, чтобы передать показатели счетчика через чат-бот можно воспользоваться видео-инструкцией, в которой пошагово показано как это сделать. Также в нем можно получить информацию об отключении электроэнергии.

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели с двухтарифного счетчика, на котором следует учитывать данные за "ночь" и отдельно за "день".