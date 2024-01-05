Оплата "в один клик": украинцам рассказали, как быстро погасить долг за свет онлайн

Потребителям назвали три способа оплатить счета за потребленную электроэнергию дистанционно

У украинцев, которые, к примеру, выехали за границу, могли накопиться долги за неуплату коммунальных услуг. Погасить их можно, даже если вы находитесь не дома.

Как это сделать рассказали на портале YASNO и призвали погасить задолженности как можно скорее, иначе они будут только увеличиваться. Есть три способа избавиться от задолженности быстро и просто.

Для оплаты счетов в YASNO можно зайти на сайт компании и провести оплату. Для этого необходимо выбрать способ оплаты: по адресу, по лицевому счету или через платежные сервисы.

Также можно погасить задолженность в чат-ботах в Viber или Telegram. Для этого нужно выбрать регион, ввести номер лицевого счета, показатели счетчика, а также сумму задолженности.

Еще один способ погасить задолженность, не выходя из дома — это мобильное приложение от YASNO.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевляне могут передавать показатели счетчиков воды. Сделать это можно как по телефону, так и онлайн.