На счетчике газа неверные показатели. Как это исправить

Сомнительные показатели могут свидетельствовать о неисправности

Разница в показателях, передаваемых в облгаз, и фактическими может быть вызвана не только ошибкой человека при вводе данных, но и неточностью в работе счетчика. В таком случае следует обратиться за помощью в службу поставщика газа.

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы во Львовской области. Обратите внимание, что возможная разница может быть вызвана неправильным начислением со стороны облгаза. В таком случае показатели нужно исправить, обратившись к оператору или направив официальное письмо.

Если же счетчик действительно показывает неправильные данные, то самостоятельно вмешиваться в его работу нельзя. За это предусмотрен штраф.

Следует обратиться к оператору поставщика газа и оставить письменное обращение, чтобы облгаз приехал и провел экспертизу счетчика. Именно представители поставщика газа прорабатывают все технические вопросы, связанные со счетчиками: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование).

Если облгаз не реагирует оперативно на ваши обращения, нужно дополнительно еще отправить официальное письмо, или оставить заявку на сайте, если есть такая возможность.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если пора передавать показатели счетчика за потребление газа, но такой возможности нет, ведь вы временно уехали.