Установить мало: что нужно сделать, чтобы "умный" счетчик света передавал данные автоматически

Незнание этого нюанса может привести к неприятным последствиям

Все чаще украинцы устанавливают двухфазные счетчики электроэнергии, чтобы сэкономить на использовании ресурса в ночное время. Однако их ошибочно называют "умными" и считают, что они автоматически передают показатели потребленной энергии.

На самом деле, не все двухфазные счетчики имеют такую функцию. Показатели передают только "умные" устройства, подключенные к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКОЭ), о чем пишет компания YASNO на своем официальном сайте.

Оператор системы распределения одновременно заменяет счетчики во всех квартирах дома и подключает к автоматизированной системе. Только такое устройство автоматически передает данные. При этом счетчик может быть одно- или двухфазным.

Как снимать показатели с двухфазного счетчика

Такое устройство фиксирует, сколько потреблялось электроэнергии днем и ночью. С 7:00 до 23:00 действует обычный тариф. В Украине сегодня он составляет 2,64 грн/кВт-час. Ночной тариф вдвое дешевле, и он действует на ресурс, потребленный с 23:00 до 7:00.

Снимать показатели с двухфазного счетчика немного сложнее, чем с обычного. Однако в этом поможет наша подробная инструкция:

нажмите кнопку "Ввод";

выберите дневной тариф (в зависимости от устройства может обозначаться "Т11" , "Т1" , "1.5.8.1" или "Е1" );

, , или ); запишите цифры, которые появятся на табло;

переключите на ночной тариф (может обозначаться "Т12" , "Т2" , "1.5.8.2" или "Е2" );

, , или ); запишите показатели на экране;

передайте данные удобным для вас способом.

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