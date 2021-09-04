Всемирный день бороды 2021: прикольные картинки и открытки, поздравления, мемы

Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды.

Ежегодно, в первую субботу сентября наступает праздник всех бородачей — Всемирный день бороды. Дата празднования уникальная для каждого года, и в 2021 году припадает на 4 сентября.

Стоит отметить, что День бороды — это праздник не только для тех, кто ее носит, но и для тех, кто помогает мужчинам ухаживать за ней — барберы и брадобреи.

Во Всемирный день бороды могут проводиться различные мастер-классы от мастеров по уходу за бородой, а также разнообразные конкурсы, фотовыставки и флешмобы.

"Телеграф" составил для Вас смешную подборку прикольный картинок, мемов, а также поздравлений с Всемирным днем бороды, чтобы Вы могли поздравить своих знакомых бородачей.

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Поздравление с Днем бороды

Также, "Телеграф" напоминает, что 4 сентября православная церковь вспоминает мученика Агафоника Никодимийского.