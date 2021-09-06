Рош а-Шана 2021: красивые поздравления с Еврейским Новым годом
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С 6 сентября начинается празднование еврейского Нового года Рош а-Шана 2021.
Каждый год в сентябре народы, которые исповедуют иудаизм, отмечают Новый год — Рош а-Шана. В 2021 году начало празднования еврейского Нового года припадает на 6 сентября, и продлится оно до 8 сентября.
Название праздника переводится как "голова года" и символизирует начало нового жизненного цикла и подведение итогов уходящего года. Иудеи верят, что в дни Рош а-Шана на небесах решается, каким будет следующий год.
Традиционно в этот день евреи желают друг другу всего хорошего, приветствуя друг друга словами "Шана Това!".
"Телеграф" составил подборку красивых картинок и открыток с поздравлениями с еврейским Новым годом.
Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.
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