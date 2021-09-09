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День тестировщика 2021: прикольные поздравления с праздником в картинках и открытках

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
41
День тестировщика 2021 Новость обновлена 09 сентября 2021, 12:10
День тестировщика 2021

9 сентября отмечается День тестировщика.

Ежегодно, 9 сентября, помимо Всемирного дня красоты, общественность отмечает еще один праздник – День тестировщика.

Тестировщик – это специалист, который занимается тестированием программного обеспечения для создания бесперебойной работы программного продукта или в целом информационной системы. Без тестировщиков невозможно отладить качественную работу программного обеспечения и проконтролировать его успешное функционирование.

День тестировщика — пока неофициальный праздник, но учитывая спрос на эту профессию, вскоре это может измениться.

Дата празднования выбрана неслучайно. 9 сентября 1945 года ученые из Гарварда тестируя одну из вычислительных машин, обнаружили в ней жучка, который застрял между контактами и мог сломать прибор. Так как с английского жук переводится, как "bug"(баг), то и было принято так называть ошибки, которые встречаются в работе программ.

"Телеграф" собрал прикольные поздравительные открытки и картинки, чтобы Вы могли поздравить ваших знакомых тестировщиков:

Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика
Поздравление с Днем тестировщика

Ранее, "Телеграф" писал, что 9 сентября отмечается народный праздник — Анфиса Рябинница. "Телеграф рассказывает о приметах и запретах этого дня.

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