С Днем ангела, Александр! Красочные открытки и картинки с именинами

По церковному календарю свои именины празднует Александр

В воскресенье, 12 сентября, православные верующие отмечают день перенесения мощей Александра Невского, поэтому в народе этот день прозвали Александровым. Также это день иконопочитания святых мучеников Александра Константинопольского и Александра Свирского.

Имя Александр состоит из двух греческих слов, одно из которых означает "защитник" (алекс), а второе (андрос) — мужчина. Неудивительно, что такое известное, красивое и звучное имя носили многие великие люди. В другой трактовке имя Александр означает "мужественный защитник".

Носители имени Александр во взрослом возрасте здоровые и сильные люди. Александра можно уверенно назвать душой компании. Он остроумный, общительный и умеет вести себя с противоположным полом. Может быть вспыльчивым, резким, грубым и невежественным. Быстро реагирует на события.

Также значение имени Александр предусматривает воинственность, поэтому не стоит пытаться навязать ему чужую точку зрения. Он всегда имеет свое мнение, определенный образ жизни и личные вкусы. Этого человека трудно изменить.

По этому случаю "Телеграф" собрал красивые открытки и картинки с Днем ангела Александра.

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Напомним, что у каждого человека есть свой Ангел-хранитель, именем которого назван человек. Ангелы, посланные всем крещеным людям на помощь и защиту, а также чтобы помогать нам во всех добрых делах и начинаниях.