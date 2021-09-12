День программиста - открытки и поздравления

Всемирный день программиста следует отмечать на 256-й день года

В понедельник, 13 сентября, во всем мире ежегодно празднуют неофициальный профессиональный праздник — День программиста. Но это только в невисокосные года. 12 сентября праздник отмечается в високосные. Какие еще праздники будут отмечаться в сентябре-2021, смотрите в материале "Телеграфа".

По сути дела, этот день следует праздновать на 256-й день года, и это число было выбрано не случайно и является символическим. Оно тесно связано с компьютерами, но не с конкретными личностями или событиями.

Объясняется все это просто: число "256" соответствует количеству чисел, которые можно выразить с помощью одного байта, а также это максимальная целая степень числа "2", которая не превышает количества дней в году — 365.

В Украине праздник является неофициальным, хотя во многих продвинутых странах День программиста входит в число государственных, например в Австрии, Германии, Китае, Канаде, США, Великобритании и во многих других странах.

Красивые открытки и картинки с Днем программиста смотрите в материале "Телеграфа" ниже: