Йом Кипур 2021: красивые поздравления с "Днем искупления" в иудаизме
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Йом Кипур — один из важнейших праздников еврейского календаря.
С вечера среды, 15 сентября, и до вечера четверга, 16 сентября, отмечается самый серьезный и ответственный день в жизни в иудаизме — Йом Кипур. Этот праздник еще называют Судным днем или Днем искупления/очищения.
Йом Кипур — день поста, покаяния и отпущения грехов у евреев.
Согласно еврейскому преданию, в этот день Моисей вернулся с горы Синай, где молился о прощении своего народа, и принёс новые каменные Скрижали Завета. Евреи верят, что в Рош а-Шана Бог записывает каждого в одну из трех книг — книгу праведников, книгу грешников и книгу средних, а в праздник Йом Кипур ставит печать.
В этот день соблюдается очень строгий пост. А также принято надевать белую одежду, которая является символом чистоты.
На Йом Кипур евреи поздравляют друг друга словами "Гмар хатима това!", что в переводе означает "Доброго вам окончательного подписания".
"Телеграф" собрал красивые поздравления с Днем искупления:
Ранее, "Телеграф" писал, что 14 сентября, православные верующие чтят память святого Симеона Столпника. Что нельзя делать в этот день — читайте в нашем материале.
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