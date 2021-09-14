Йом Кипур 2021: красивые поздравления с "Днем искупления" в иудаизме

Йом Кипур — один из важнейших праздников еврейского календаря.

С вечера среды, 15 сентября, и до вечера четверга, 16 сентября, отмечается самый серьезный и ответственный день в жизни в иудаизме — Йом Кипур. Этот праздник еще называют Судным днем или Днем искупления/очищения.

Йом Кипур — день поста, покаяния и отпущения грехов у евреев.

Согласно еврейскому преданию, в этот день Моисей вернулся с горы Синай, где молился о прощении своего народа, и принёс новые каменные Скрижали Завета. Евреи верят, что в Рош а-Шана Бог записывает каждого в одну из трех книг — книгу праведников, книгу грешников и книгу средних, а в праздник Йом Кипур ставит печать.

В этот день соблюдается очень строгий пост. А также принято надевать белую одежду, которая является символом чистоты.

На Йом Кипур евреи поздравляют друг друга словами "Гмар хатима това!", что в переводе означает "Доброго вам окончательного подписания".

"Телеграф" собрал красивые поздравления с Днем искупления:

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Открытки на Йом Кипур

Ранее, "Телеграф" писал, что 14 сентября, православные верующие чтят память святого Симеона Столпника. Что нельзя делать в этот день — читайте в нашем материале.