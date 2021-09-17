День спасателя в Украине: лучшие открытки и поздравления

День спасателя украины отмечается в день иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина".

Ежегодно, 17 сентября, украинские "супергерои" отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя. Каждый день они спасают людей, рискуя своими жизнями: тушат пожары, проводят аварийно-спасательные операции, "убирают" последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Стоит отметить, что дата празднования выбрана неслучайно. 17 сентября в православной церкви чтят икону Божьей Матери "Неопалимая Купина", которая считается покровительницей пожарных и спасателей.

В 2008 году по предложению МЧС Украины президент Виктор Ющенко подписал указ о переименовании Дня работников гражданской защиты в День спасателя.

"Телеграф" составил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках, которыми можно поздравить представителей профессии спасателей.

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

Открытки с Днем спасателя Украины

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