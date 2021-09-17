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День спасателя в Украине: лучшие открытки и поздравления

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
День спасателя в Украине 2021 Новость обновлена 17 сентября 2021, 09:13
День спасателя в Украине 2021

День спасателя украины отмечается в день иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина".

Ежегодно, 17 сентября, украинские "супергерои" отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя. Каждый день они спасают людей, рискуя своими жизнями: тушат пожары, проводят аварийно-спасательные операции, "убирают" последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Стоит отметить, что дата празднования выбрана неслучайно. 17 сентября в православной церкви чтят икону Божьей Матери "Неопалимая Купина", которая считается покровительницей пожарных и спасателей.

В 2008 году по предложению МЧС Украины президент Виктор Ющенко подписал указ о переименовании Дня работников гражданской защиты в День спасателя.

"Телеграф" составил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках, которыми можно поздравить представителей профессии спасателей.

Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины
Открытки с Днем спасателя Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

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