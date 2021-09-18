День фармацевта: красивые поздравления в открытках и картинках

День фармацевта — это праздник всех, то связан с производством лекарств.

Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечают свой профессиональный праздник ее одни представители медицины — фармацевты. В 2021 году День фармацевта припал на 18 сентября, на день памяти пророка Захарии и святой Елизаветы, которые были родителями Иоанна Крестителя.

День фармацевта был установлен в 1999 году указом президента Украины Леонида Кучмы.

Фармацевт — это уникальный человек, который может прочитать то, что написал доктор в больнице, потому, что когда приходишь в аптеку с рецептом, он легкостью находит нужное лекарство. А в период пандемии эта специальность стала еще важнее.

"Телеграф" составил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках, которыми можно поздравить представителей профессии фармацевт.

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Открытки с Днем фармацевта

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.