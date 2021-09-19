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День рождения смайлика: прикольные картинки к веселому празднику

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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День рождения смайлика - 19 сентября Новость обновлена 19 сентября 2021, 14:23
День рождения смайлика - 19 сентября

19 сентября смайлику исполняется 39 лет

В этом году традиционному и таком уже привычному нам смайлику из скобок и точек исполняется уже 39 лет! Общаясь в Интернете, мы ежедневно используем смайлики для выражения своего настроения.

Смайлы (англ. smile — улыбка) — это значки, составленные из знаков препинания, букв и цифр, обозначающие какие-то эмоции. Они широко используются при общении в сети — в письмах, форумах, чатах и ​​т.п.

Первые смайлики появились еще раньше, не в Интернете. В США в декабре 1963 года художник Харви Бэлл, по случаю слияния двух страховых компаний в одну корпорацию State Mutual Life Assurance Cos. of America нарисовал первую бодрую улыбающуюся рожу, которую разместили на значках сотрудников компании.

Первый смайлик в Интернете появился 19 сентября 1982, его изобретатель — Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) профессор частного Университета Карнеги-Меллона.

Смайлики
Смайлики

Главным атрибутом праздника являются улыбающиеся люди, поэтому "Телеграф" советует: улыбайтесь на здоровье! И пусть каждый день вашей жизни становится счастливее!

Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами
Картинки со смайликами

Напомним, что в народе 19 сентября отмечается праздник Михайлово чудо. Что запрещено делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Праздники #Смайлики
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