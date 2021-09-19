День рождения смайлика: прикольные картинки к веселому празднику

19 сентября смайлику исполняется 39 лет

В этом году традиционному и таком уже привычному нам смайлику из скобок и точек исполняется уже 39 лет! Общаясь в Интернете, мы ежедневно используем смайлики для выражения своего настроения.

Смайлы (англ. smile — улыбка) — это значки, составленные из знаков препинания, букв и цифр, обозначающие какие-то эмоции. Они широко используются при общении в сети — в письмах, форумах, чатах и ​​т.п.

Первые смайлики появились еще раньше, не в Интернете. В США в декабре 1963 года художник Харви Бэлл, по случаю слияния двух страховых компаний в одну корпорацию State Mutual Life Assurance Cos. of America нарисовал первую бодрую улыбающуюся рожу, которую разместили на значках сотрудников компании.

Первый смайлик в Интернете появился 19 сентября 1982, его изобретатель — Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) профессор частного Университета Карнеги-Меллона.

Смайлики

Главным атрибутом праздника являются улыбающиеся люди, поэтому "Телеграф" советует: улыбайтесь на здоровье! И пусть каждый день вашей жизни становится счастливее!

Картинки со смайликами Картинки со смайликами Картинки со смайликами Картинки со смайликами Картинки со смайликами Картинки со смайликами

Напомним, что в народе 19 сентября отмечается праздник Михайлово чудо. Что запрещено делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа".