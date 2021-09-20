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Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления с праздником

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Рождение Богородицы ежегодно отмечается 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, Церковь восточного обряда отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник является двунадесятым, который отмечается по новому стилю. Считается, что в этот день родилась Дева Мария, матерь Иисуса Христа.

Дева Мария родилась в Галилейском городе Назарете, от праведных родителей Иоакима и Анны. Они дожили до глубокой старости, но не имели детей, поэтому часто молились Богу о ребенке. Однажды к Иоакиму и Анне явился ангел и известил их о будущем пополнении, но дочь они должны назвать Марией. Так и случилось.

"Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравительные открытки и картинки к празднику 21 сентября, которыми вы можете поздравить своих близких в этот день.

Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы

Напомним, что 21 сентября наступит осеннее равноденствие. О традициях и запретах этого дня читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Рождество Пресвятой Богородицы
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