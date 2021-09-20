Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления с праздником

Рождение Богородицы ежегодно отмечается 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, Церковь восточного обряда отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник является двунадесятым, который отмечается по новому стилю. Считается, что в этот день родилась Дева Мария, матерь Иисуса Христа.

Дева Мария родилась в Галилейском городе Назарете, от праведных родителей Иоакима и Анны. Они дожили до глубокой старости, но не имели детей, поэтому часто молились Богу о ребенке. Однажды к Иоакиму и Анне явился ангел и известил их о будущем пополнении, но дочь они должны назвать Марией. Так и случилось.

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Напомним, что 21 сентября наступит осеннее равноденствие. О традициях и запретах этого дня читайте в материале "Телеграфа".