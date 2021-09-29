Всемирный день сердца: поздравления, открытки и картинки с праздником

Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний крайне необходима каждому.

В среду, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Этот праздник создан с целью повышения информированности людей о сердечно-сосудистых заболеваниях, профилактике ишемической болезни сердца, инсультов мозга.

Впервые праздник был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца и отмечался в последнее воскресенье сентября, однако с 2011 года за Днем сердца была закреплена постоянная дата — 29 сентября.

В этот день во многих старнах проводят различные мероприятия, лекции и семинары, на которых рассказывают об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как их избежать. Также в этот день проводят массовые проверки здоровья.

"Телеграф" желает всем своим читателям быть здоровыми и напоминает о рекомендациях, которые помогут снизить риск преждевременной смерти от сердечных болезней:

Следите за своим питанием Регулярно занимайтесь спортом Высыпайтесь Откажитесь от вредных привычек Учитесь справляться со стрессом

Также, мы собрали для вас красивые поздравления на Всемирный день сердца с пожеланиями вашим любимым и близким:

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Поздравления с Днем сердца

Напомним, что 29 сентября православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской, а все девушки, названые ее именем отмечают свои именины.