Укр

Всемирный день сердца: поздравления, открытки и картинки с праздником

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
36
Всемирный день сердца Новость обновлена 29 сентября 2021, 11:35
Всемирный день сердца

Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний крайне необходима каждому.

В среду, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Этот праздник создан с целью повышения информированности людей о сердечно-сосудистых заболеваниях, профилактике ишемической болезни сердца, инсультов мозга.

Впервые праздник был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца и отмечался в последнее воскресенье сентября, однако с 2011 года за Днем сердца была закреплена постоянная дата — 29 сентября.

В этот день во многих старнах проводят различные мероприятия, лекции и семинары, на которых рассказывают об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как их избежать. Также в этот день проводят массовые проверки здоровья.

"Телеграф" желает всем своим читателям быть здоровыми и напоминает о рекомендациях, которые помогут снизить риск преждевременной смерти от сердечных болезней:

  1. Следите за своим питанием
  2. Регулярно занимайтесь спортом
  3. Высыпайтесь
  4. Откажитесь от вредных привычек
  5. Учитесь справляться со стрессом

Также, мы собрали для вас красивые поздравления на Всемирный день сердца с пожеланиями вашим любимым и близким:

Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца
Поздравления с Днем сердца

Напомним, что 29 сентября православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской, а все девушки, названые ее именем отмечают свои именины.

Теги:
#Поздравление #Поздравления #Картинки #Открытки #Всемирный день сердца
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