День Веры, Надежды и Любови: поздравления в открытках, картинках, стихах и прозе

Святым Надежде, Вере и Любови молятся о семейном счастье, а также об избавлении от бесплодия.

В четверг, 30 сентября, православная церковь почитает святую Софию и ее трех дочерей — Веру, Надежду и Любовь. Жили женщины во II веке в Риме и принадлежали к первым христианам.

Во время гонений за христианами, слухи о верующей семье дошли до правителя Адриана, и после их отказа отречься от своей веры маленьких Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) предали страшным мучительным пыткам на глазах у их матери. Софию же оставили живой, чтобы причинить ей больше мучений. Мать похоронила останки своих детей за городом и через три дня тихо умерла на их могиле.

Эта грустная история послужила дню укрепления силы духа и мужества, который не сможет сломить даже недостаток телесных сил.

В этот день поздравляют всех девушек, женщин, которые носят имена этих святых. "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления с этим праздником:

Поздравления в картинках:

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления с днем Веры, Надежды и Любови 2021

Поздравления в стихах и прозе:

Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!

***

Пусть ангелы, три добрые сестры,

Незримой силой вас оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.

София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

***

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

***

От всей души и сердца поздравляю с этим радостным и светлым днем. Желаю сохранить душевное спокойствие и тепло, желаю счастья и здоровья, радости всем близким и родным людям. Пусть каждый день будет наполнен позитивными эмоциями и яркими красками. Удачи и радости!

***

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь —

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

***

Желаю крепкой веры в свои силы и в то, что все будет хорошо, светлой надежды на лучшее будущее. Пускай любовь наполняет сердце и побеждает любые проявления негатива, питает и восстанавливает душевные силы. А мудрость будет помогать в непростых жизненных обстоятельствах и стойко преодолевать любые трудности. С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии!

Ранее "Телеграф" публиковал календарь церковных праздников на октябрь.