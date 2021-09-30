День Веры, Надежды и Любови: поздравления в открытках, картинках, стихах и прозе
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Святым Надежде, Вере и Любови молятся о семейном счастье, а также об избавлении от бесплодия.
В четверг, 30 сентября, православная церковь почитает святую Софию и ее трех дочерей — Веру, Надежду и Любовь. Жили женщины во II веке в Риме и принадлежали к первым христианам.
Во время гонений за христианами, слухи о верующей семье дошли до правителя Адриана, и после их отказа отречься от своей веры маленьких Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) предали страшным мучительным пыткам на глазах у их матери. Софию же оставили живой, чтобы причинить ей больше мучений. Мать похоронила останки своих детей за городом и через три дня тихо умерла на их могиле.
Эта грустная история послужила дню укрепления силы духа и мужества, который не сможет сломить даже недостаток телесных сил.
В этот день поздравляют всех девушек, женщин, которые носят имена этих святых. "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления с этим праздником:
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!
***
Пусть ангелы, три добрые сестры,
Незримой силой вас оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
***
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
***
От всей души и сердца поздравляю с этим радостным и светлым днем. Желаю сохранить душевное спокойствие и тепло, желаю счастья и здоровья, радости всем близким и родным людям. Пусть каждый день будет наполнен позитивными эмоциями и яркими красками. Удачи и радости!
***
Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь —
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!
***
Желаю крепкой веры в свои силы и в то, что все будет хорошо, светлой надежды на лучшее будущее. Пускай любовь наполняет сердце и побеждает любые проявления негатива, питает и восстанавливает душевные силы. А мудрость будет помогать в непростых жизненных обстоятельствах и стойко преодолевать любые трудности. С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии!
Ранее "Телеграф" публиковал календарь церковных праздников на октябрь.
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