День учителя: красивые поздравления классному руководителю в картинках и открытках

В 2021 году День учителя в Украине отмечают 3 октября.

День учителя — это профессиональный праздник всех работников сферы образования. Все школьные и университетские преподаватели в этот день получают поздравления и благодарность за свою работу.

В Украине День учителя ежегодно отмечают в первое воскресенье октября, в то время как многие страны отмечают его 5 октября – во Всемирный день Учителя, который был установлен ЮНЕСКО.

Каждый учитель важен по своему, у каждого из них своя роль в жизни каждого ученика и жизни школы. Но среди них есть "особенный" человек — классный руководитель, который для своих учеников является второй/вторым родителям. Не зря их часто называют школьными мамами или папами.

"Телеграф" собрал для вас красочные открытки и красивые поздравления, которыми можно поздравить классного руководителя в День учителя.

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Поздравления с Днем учителя 2021

Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года.