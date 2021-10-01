С Днем учителя 2021! Красивые поздравления, открытки и картинки

Поздравления ко Дню учителя, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября

В это воскресенье, 3 октября, все украинские педагоги празднуют свой профессиональный праздник. Поскольку это выходной день, то отмечают День учителя накануне в пятницу или в понедельник.

Праздник в Украине и международный День учителя по датам не совпадают. Так, в мире он ежегодно отмечается 5 октября.

В честь этого события школьники готовят креативные поздравления, дарят цветы и подарки. А вот старшое поколение вспоминает о своих первых учительницах (или учителях), которые дали им основу для изучение более сложных предметов.

Поздравьте своих учителей с их профессиональным праздником красочными открытками, которые "Телеграф" подготовил специально к этому дню.

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Читайте также: Категория Поздравления День учителя: красивые поздравления классному руководителю в картинках и открытках В 2021 году День учителя в Украине отмечают 3 октября.

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Красивые открытки на украинском языке вы можете найти в материале "Телеграфа".