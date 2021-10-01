С Днем учителя 2021! Красивые поздравления, открытки и картинки
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Поздравления ко Дню учителя, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября
В это воскресенье, 3 октября, все украинские педагоги празднуют свой профессиональный праздник. Поскольку это выходной день, то отмечают День учителя накануне в пятницу или в понедельник.
Праздник в Украине и международный День учителя по датам не совпадают. Так, в мире он ежегодно отмечается 5 октября.
В честь этого события школьники готовят креативные поздравления, дарят цветы и подарки. А вот старшое поколение вспоминает о своих первых учительницах (или учителях), которые дали им основу для изучение более сложных предметов.
Поздравьте своих учителей с их профессиональным праздником красочными открытками, которые "Телеграф" подготовил специально к этому дню.
Красивые открытки на украинском языке вы можете найти в материале "Телеграфа".
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