Поздравления с именинами Ирины: стихи, открытки и картинки

1 октября свои именины отмечают Ирины

В пятницу, 1 октября, в православной церкви почитается память Ирины Египетской, которая пострадала за свою веру, борясь с язычниками во время гонений христиан при правлении римского императора Аврелия.

Имя Ирина в переводе с древнегреческого означает "мир", "покой".

Ирина очень самостоятельная, любит сама принимать решения и очень редко просит помощи у близких людей. Носительницы этого имени всегда жизнерадостны, улыбчивы, активны. В то же время они очень раскованы и редко бывают застенчивы. Такие женщины больше тянутся к мужскому коллективу, чем к женскому, в котором им становится скучно. Из них всегда получаются замечательные хозяйки и матери.

"Телеграф" подобрал красивые поздравления в стихах и открытках с Днем ангела Ирины для того, чтобы вы смогли поздравить знакомую обладательницу этого имени.

Открытки с Днем ангела Ирины

С днем ангела, Ирочка, тебя Поздравляет наша вся семья! Сильно мы желаем, чтобы ты В жизни все исполнила мечты. А еще чтоб счастлива была, Чтобы ладились твои дела, Чтоб любовь была большая. С именинами, родная!

Открытки с Днем ангела Ирины

Ирина, ты всегда веселой будь, И в именины о плохом забудь. Ты не печалься, Ира, не грусти, Заботы все сегодня отпусти. Желаю много счастья, красоты, Пускай твои сбываются мечты. Ты доброй и надежной оставайся, Своим мечтам и целям предавайся!

Открытки с Днем ангела Ирины

Именины, Ирина, у вас! Поздравляю вас с этим сейчас! Мир, покой в этот мир вы несете, И любовь к себе громко зовете! Так пускай же на этой земле, Принесет вас надежда к мечте! Пусть вас вера от бед охраняет, Ей удача пускай помогает!

Открытки с Днем ангела Ирины

Ириша, пусть будет все прекрасно, Пусть деньги будут у тебя. Здоровье будет пусть отличным И не подводит никогда. Желаю счастья и удачи. Пусть будет все в жизни твоей: Пусть будет очень много счастья И много искренних друзей.

Открытки с Днем ангела Ирины

Очень много для Иришки Пожеланий собралось. Счастья, Ира, выше крыши! Все, что хочешь, чтоб сбылось. Деньги чтоб неслись лавиной, Нападали чтоб гурьбой, Чтоб любовь всегда, Ирина, Была рядышком с тобой.

Открытки с Днем ангела Ирины

Напомним, что 3 октября свой профессиональный праздник в Украине отмечают учителя. В этом материале вы найдете лучшие поздравительные открытки с Днем учителя.