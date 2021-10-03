Поздравления с Днем учителя в ярких открытках и картинках

В Украине День учителя отмечается в первое воскресенье октября

В это воскресенья украинские педагоги празднуют свой профессиональный праздник — День учителя. В 2021 году он выпал на 3 октября.

В этот праздник ученики и их родители приветствуют любимых преподавателей, а еще — делают для них оригинальные подарки, в частности своими руками. Также можно поздравить учителя забавным стихом, открыткой, или подарить более лаконичные поздравительные открытки.

"Телеграф" поздравляет учителей с их профессиональным праздником! Порадуйте своих преподавателей с их днем этими красивыми открытками.

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Открытки с Днем учителя

Также 3 октября в мире отмечается День грибника. Красивые открытки и картинки к празднику вы найдете в материале "Телеграфа" по ссылке ниже.