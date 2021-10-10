День художника Украины: история праздника и поздравления в открытках

Работы художников приносят людям радость от общения с прекрасным

Ежегодно во второе воскресенье октября мастера кисти отмечают День художника Украины. Профессиональный праздник учрежден благодаря указу президента Украины Леонида Кучмы (№ 1132/98) от 9 октября 1998 года об установлении Дня художника.

Через живопись можно выразить состояние души и внутренний мир человека, его переживания, а также отношение к жизни. Работы признанных классиков украинской живописи известные и уважаемые далеко за пределами Украины. Николай Глущенко, Виктор Зарецкий, Иосиф Бокшай, Адальберт Эрдели, Александр Гнилицкий, Анатолий Криволап, Александр Ройтбурд, который ушел из жизни в августе 2021 года, — все эти представители изобразительного искусства внесли свой весомый вклад в культуру страны.

Культурные мероприятия, приуроченные ко Дню художника Украины, проводятся ежегодно. Лучших награждают государственными наградами, вручаются ценные подарки, денежные вознаграждения.

Рекомендуем красивые открытки и картинки для поздравления с праздником, которые вы можете отправить знакомым начинающим художникам, а также тем, кто достиг на этом поприще невероятных высот.

Открытки ко Дню художника Украины

Открытки ко Дню художника Украины

Открытки ко Дню художника Украины

Открытки ко Дню художника Украины

Открытки ко Дню художника Украины

Открытки ко Дню художника Украины

Открытки ко Дню художника Украины

Открытки ко Дню художника Украины

Напомним, что в воскресенье, 10 октября, в народе отмечают праздник Савватия Пчельника, а в мире — Международный день психического здоровья.