День художника Украины: история праздника и поздравления в открытках
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Работы художников приносят людям радость от общения с прекрасным
Ежегодно во второе воскресенье октября мастера кисти отмечают День художника Украины. Профессиональный праздник учрежден благодаря указу президента Украины Леонида Кучмы (№ 1132/98) от 9 октября 1998 года об установлении Дня художника.
Через живопись можно выразить состояние души и внутренний мир человека, его переживания, а также отношение к жизни. Работы признанных классиков украинской живописи известные и уважаемые далеко за пределами Украины. Николай Глущенко, Виктор Зарецкий, Иосиф Бокшай, Адальберт Эрдели, Александр Гнилицкий, Анатолий Криволап, Александр Ройтбурд, который ушел из жизни в августе 2021 года, — все эти представители изобразительного искусства внесли свой весомый вклад в культуру страны.
Культурные мероприятия, приуроченные ко Дню художника Украины, проводятся ежегодно. Лучших награждают государственными наградами, вручаются ценные подарки, денежные вознаграждения.
Рекомендуем красивые открытки и картинки для поздравления с праздником, которые вы можете отправить знакомым начинающим художникам, а также тем, кто достиг на этом поприще невероятных высот.
Напомним, что в воскресенье, 10 октября, в народе отмечают праздник Савватия Пчельника, а в мире — Международный день психического здоровья.
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