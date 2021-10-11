Международный день девочек: поздравления в картинках и открытках

Дата, которая призвана обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети женского пола

В понедельник, 11 октября, кроме Харитонова дня также отмечается еще один праздник — Международный день девочек (International Day of the Girl Child). Это важная дата для девочек со всего мира, призвана обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, с которыми сталкиваются маленькие представительницы прекрасного пола.

Международный день девочек был инициирован Канадой на Генеральной Ассамблее ООН. Стоить отметить, что праздник очень молодой и впервые его стали отмечать в 2012 году. В этот день устраиваются тематические акции, встречи и другие мероприятия, призванные подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.

"Телеграф" публикует к этому особенному празднику подборку красочных поздравлений и открыток.

Открытки с Международным днем девочек

Открытки с Международным днем девочек

Открытки с Международным днем девочек

Открытки с Международным днем девочек

Открытки с Международным днем девочек

Открытки с Международным днем девочек

Кроме этого, в этот день вы можете пожелать близким людям доброго утра. Красочные открытки и картинки с этими пожеланиями вы найдете в материале "Телеграфа".