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Международный день девочек: поздравления в картинках и открытках

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Международный день девочек 11 октября - важный праздник, отмечаемый во всем мире
Международный день девочек 11 октября - важный праздник, отмечаемый во всем мире

Дата, которая призвана обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети женского пола

В понедельник, 11 октября, кроме Харитонова дня также отмечается еще один праздник — Международный день девочек (International Day of the Girl Child). Это важная дата для девочек со всего мира, призвана обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, с которыми сталкиваются маленькие представительницы прекрасного пола.

Международный день девочек был инициирован Канадой на Генеральной Ассамблее ООН. Стоить отметить, что праздник очень молодой и впервые его стали отмечать в 2012 году. В этот день устраиваются тематические акции, встречи и другие мероприятия, призванные подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.

"Телеграф" публикует к этому особенному празднику подборку красочных поздравлений и открыток.

Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек
Открытки с Международным днем девочек

Кроме этого, в этот день вы можете пожелать близким людям доброго утра. Красочные открытки и картинки с этими пожеланиями вы найдете в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Международный день девочек.
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