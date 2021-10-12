День защитника Украины 2021: красивые поздравления в картинках и открытках

Впервые праздник День защитника Украины отмечался под особым лозунгом — "Сила непокорных".

Ежегодно, 14 октября, в великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается еще один не менее важный праздник — День защитника, который летом 2021 года был переименован в День защитников и защитниц Украины.

Отметим, что праздник отчасти достаточно "молодой": в 2014 президент Украины Петр Порошенко перенес дату празднования с 23 февраля на 14 октября. А в 2015 году этот день стал официальным выходным, а это значит, что украинцы получат дополнительный день дома.

Дата празднования Дня защитника также выбрана неслучайно. 14 октября отмечается День украинского казачества и день основания Украинской повстанческой армии (УПА).

"Телеграф" благодарит и поздравляет всех, кто стоит на страже границ и суверенитета Украины, и желает им всего самого наилучшего.

Поздравления в картинках:

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравления в стихах и прозе:

Искренне и сердечно хочу поздравить Вас с Днем защитника — праздником, который вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый праздник желаю Вам личного счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!

***

Спасибо герою за мир и свободу,

За счастье на Богом нам данной земле!

Всю жизнь будем помнить,

Мы не забудем, что многое должны тебе.

Спасибо, спасибо! За то, что живой,

За то, что имеем возможность поздравить.

Ты — воин. Ты — настоящий герой.

Твой статус уже невозможно исправить.

***

Поздравляю с Днем защитника Украины! Да одолеете вы врага и вернетесь домой живыми – с победой и верой в мирное будущее! Удачи вам, счастья и казацкого здоровья!

***

Украина вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надёжный оплот,

И уважение снова растёт!

Пусть крепкою будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

Укреплять, процветать и восхищаться!

Чтоб неприятелей нам не бояться!

***

Поздравляю всех с особым Днем для украинцев — праздником Пресвятой Покровы — одновременно национально-патриотическим и государственным. В сегодняшних нелегких обстоятельствах украинского народа мы просим Пресвятой Владычицы ее Покров над нами. Желаю всем нам казацких поступков, побед и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою свободу и независимость и в дальнейшем будет непременной чертой украинцев. Поздравляю с Днем защитников Украины!

Ранее, "Телеграф" писал, какие развлекательные события готовятся в Украине по случаю праздника Дня защитника.