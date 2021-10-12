День защитника Украины 2021: красивые поздравления в картинках и открытках
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Впервые праздник День защитника Украины отмечался под особым лозунгом — "Сила непокорных".
Ежегодно, 14 октября, в великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается еще один не менее важный праздник — День защитника, который летом 2021 года был переименован в День защитников и защитниц Украины.
Отметим, что праздник отчасти достаточно "молодой": в 2014 президент Украины Петр Порошенко перенес дату празднования с 23 февраля на 14 октября. А в 2015 году этот день стал официальным выходным, а это значит, что украинцы получат дополнительный день дома.
Дата празднования Дня защитника также выбрана неслучайно. 14 октября отмечается День украинского казачества и день основания Украинской повстанческой армии (УПА).
"Телеграф" благодарит и поздравляет всех, кто стоит на страже границ и суверенитета Украины, и желает им всего самого наилучшего.
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
Искренне и сердечно хочу поздравить Вас с Днем защитника — праздником, который вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый праздник желаю Вам личного счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!
***
Спасибо герою за мир и свободу,
За счастье на Богом нам данной земле!
Всю жизнь будем помнить,
Мы не забудем, что многое должны тебе.
Спасибо, спасибо! За то, что живой,
За то, что имеем возможность поздравить.
Ты — воин. Ты — настоящий герой.
Твой статус уже невозможно исправить.
***
Поздравляю с Днем защитника Украины! Да одолеете вы врага и вернетесь домой живыми – с победой и верой в мирное будущее! Удачи вам, счастья и казацкого здоровья!
***
Украина вами гордится,
От врагов помогаете ей защититься!
Крепнет с годами надёжный оплот,
И уважение снова растёт!
Пусть крепкою будет наша держава,
И возрастает армии слава!
Бои лишь учебными будут всегда,
Мирного неба нам на века!
Укреплять, процветать и восхищаться!
Чтоб неприятелей нам не бояться!
***
Поздравляю всех с особым Днем для украинцев — праздником Пресвятой Покровы — одновременно национально-патриотическим и государственным. В сегодняшних нелегких обстоятельствах украинского народа мы просим Пресвятой Владычицы ее Покров над нами. Желаю всем нам казацких поступков, побед и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою свободу и независимость и в дальнейшем будет непременной чертой украинцев. Поздравляю с Днем защитников Украины!
Ранее, "Телеграф" писал, какие развлекательные события готовятся в Украине по случаю праздника Дня защитника.
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