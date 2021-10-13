Покров Пресвятой Богородицы: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником
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Покров Пресвятой Богородицы имеет особое место в христианской традиции.
В четверг, 14 октября, православная и католическая церкви ежегодно отмечают главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая, поэтому отмечается в один и тот же день. Также, в этот день в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.
Напомним, что на праздник Покров существуют свои запреты. К примеру, нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу, злоупотреблять алкоголем и сквернословить.
"Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы вы могли поздравить своих родных, близких, друзей и знакомых.
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
Наступил долгожданный светлый праздник Покров Пресвятой Богородицы. Пусть Покров День принесет чистоту и надежду в ваш дом! Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо! Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме!
***
С Покровом Пресвятой Богородицы,
Достатка и мира желаю сегодня тебе,
Пусть в доме твоем поселится счастья,
Чтоб суждено было сбыться мечте.
Чтоб было добро и гармония тоже,
Чтоб было множество светлых дней,
Чтоб близкие стали дли тебя дороже,
Чтоб жизнь протекала твоя веселей!
***
С Покровом Пресвятой Богородицы
Поздравить от сердца спешу.
Для вас, для себя и для родины
Добра у небес попрошу.
***
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.
***
Богородицы Покров —
Величайший праздник,
Принесет он Вам любовь,
Много благ прекрасных.
Пусть святая благодать
С неба разольется,
Причин не будет унывать
И легко живется!
***
В Покров Пресвятой Богородицы от всей души желаю жить под покровом мира и счастья, встречать каждый день с добротой души и любовью сердца!
Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.
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