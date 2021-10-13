Покров Пресвятой Богородицы: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником

Покров Пресвятой Богородицы имеет особое место в христианской традиции.

В четверг, 14 октября, православная и католическая церкви ежегодно отмечают главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая, поэтому отмечается в один и тот же день. Также, в этот день в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.

Напомним, что на праздник Покров существуют свои запреты. К примеру, нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу, злоупотреблять алкоголем и сквернословить.

"Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы вы могли поздравить своих родных, близких, друзей и знакомых.

Поздравления в картинках:

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой БогородицыПоздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравления в стихах и прозе:

Наступил долгожданный светлый праздник Покров Пресвятой Богородицы. Пусть Покров День принесет чистоту и надежду в ваш дом! Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо! Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме!

***

С Покровом Пресвятой Богородицы,

Достатка и мира желаю сегодня тебе,

Пусть в доме твоем поселится счастья,

Чтоб суждено было сбыться мечте.

Чтоб было добро и гармония тоже,

Чтоб было множество светлых дней,

Чтоб близкие стали дли тебя дороже,

Чтоб жизнь протекала твоя веселей!

***

С Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравить от сердца спешу.

Для вас, для себя и для родины

Добра у небес попрошу.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

***

Богородицы Покров —

Величайший праздник,

Принесет он Вам любовь,

Много благ прекрасных.

Пусть святая благодать

С неба разольется,

Причин не будет унывать

И легко живется!

***

В Покров Пресвятой Богородицы от всей души желаю жить под покровом мира и счастья, встречать каждый день с добротой души и любовью сердца!

Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.