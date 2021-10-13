Покров Пресвятой Богородицы 2021: красивые поздравления своими словами, стихи и открытки

Эти красивые слова могут прийти вам на помощь, когда нужно будет поздравить кого-то светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы.

В четверг, 14 октября, отмечается главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Также, в этот день в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.

В народе праздник считается моментом наступления первых холодов, поэтому люди старались завершить все сельскохозяйственные дела к этому дню.

Также, желательно всей семьей пойти в храм, поставить свечи, помолиться и попросить Деву Марию о заступничестве.

"Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, которые можно отправить своим близким.

Поздравления в картинках

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Покров Пресвятой Богородицы поздравления

Поздравления в прозе и стихах

Пусть в этот великий православный праздник все ваши обиды забудутся и уйдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть что-нибудь важнее. С праздником!

***

Пусть Богородицы Покров,

Теплом любви согреет дом,

Удачей, радостью большой,

Друзей и близких добротой.

Пусть будет Господом, храним

И, в счастье вечном, негасим,

Очаг семейного тепла,

Чтоб чашу благ испить до дна.

***

В день Покрова Пресвятой Богородицы пожелать от чистого сердца хочу блага жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

***

Покров Богородицы, волей Господней,

Пусть счастьем одарит и морем тепла,

Надеждою, верой и близких любовью,

Укроет от бед, неприятностей, зла!

***

Пусть Богородицы Покров,

Укроет от ненастья,

Подарит верную любовь,

Успех и много счастья!

Желаю радости в судьбе,

Тепла родных, знакомых,

Благополучия в семье

И мира в вашем доме!

***

Поздравляю со светлым праздником — Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждому мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает вас Богородица, отводя лихо и скверну от вашей жизни!

Смотрите в календаре "Телеграфа", какие еще церковные праздники отмечаются в октябре 2021 года.