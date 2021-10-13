Покров Пресвятой Богородицы 2021: красивые поздравления своими словами, стихи и открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
Эти красивые слова могут прийти вам на помощь, когда нужно будет поздравить кого-то светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы.
В четверг, 14 октября, отмечается главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Также, в этот день в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.
В народе праздник считается моментом наступления первых холодов, поэтому люди старались завершить все сельскохозяйственные дела к этому дню.
Также, желательно всей семьей пойти в храм, поставить свечи, помолиться и попросить Деву Марию о заступничестве.
"Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, которые можно отправить своим близким.
Поздравления в картинках
Поздравления в прозе и стихах
Пусть в этот великий православный праздник все ваши обиды забудутся и уйдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть что-нибудь важнее. С праздником!
***
Пусть Богородицы Покров,
Теплом любви согреет дом,
Удачей, радостью большой,
Друзей и близких добротой.
Пусть будет Господом, храним
И, в счастье вечном, негасим,
Очаг семейного тепла,
Чтоб чашу благ испить до дна.
***
В день Покрова Пресвятой Богородицы пожелать от чистого сердца хочу блага жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.
***
Покров Богородицы, волей Господней,
Пусть счастьем одарит и морем тепла,
Надеждою, верой и близких любовью,
Укроет от бед, неприятностей, зла!
***
Пусть Богородицы Покров,
Укроет от ненастья,
Подарит верную любовь,
Успех и много счастья!
Желаю радости в судьбе,
Тепла родных, знакомых,
Благополучия в семье
И мира в вашем доме!
***
Поздравляю со светлым праздником — Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждому мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает вас Богородица, отводя лихо и скверну от вашей жизни!
Смотрите в календаре "Телеграфа", какие еще церковные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-