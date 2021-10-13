День защитников и защитниц Украины 2021: поздравления в стихах, прозе, открытках и картинках

Также, на этот день приходится годовщина создания УПА.

Ежегодно, 14 октября, в великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается еще один не менее праздник — День защитника, который в июле 2021 года переименовали в День защитников и защитниц Украины.

Праздник — молодой. Он был установлен на смену советскому "23 февраля" в 2014 году президентом Петром Порошенко. В 2015 году за праздником был прикреплен официальный выходной.

Читайте также: Категория Поздравления День защитника Украины 2021: красивые поздравления в картинках и открытках Впервые праздник День защитника Украины отмечался под особым лозунгом — "Сила непокорных".

"Телеграф" присоединяется к поздравлениям всех защитников суверенности, независимости и территориальной целостности и свободы Украины, и желает им терпения, сил, здоровья и мирного неба над головой.

А чтобы Вы могли поздравить своих знакомых и родственников с этим праздником, мы подготовили праздничные открытки, картинки и просто красивые слова.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в картинках

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в прозе и стихах

Военных любят все — и женщины, и дети,

Их долг — беречь страну и защищать,

Никто не сможет на всем белом свете

Перед военных шармом устоять!

Вас поздравляем с праздником и верим,

Вы — самые надежные у нас,

И знаем — оправдаете доверие

И будет мирным каждый день и час.

***

Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

***

Поздравляем мы солдат

Добрыми стихами,

Оставайтесь навсегда

Чудо — силачами!

Мы желаем вам любви,

Верной и хорошей,

Чтобы было в кошельке,

Очень много грошей!

Чтоб встречали вас всегда

С лаской и сердечно,

Дарим щедрый поздравок,

От души навечно!

***

От всей души без многословья

Желаю счастья и здоровья.

Желаю жить без старости,

Работать без усталости.

Желаю благ Тебе земных -

Я знаю, Ты достоин их.

***

Желаю успехов, желаю удачи, легко отдыхать и трудиться с отдачей. Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась, чтоб все выходило и все получалось.

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

Напомним, что помимо Покровы и Дня защитника, 14 октября отмечается еще один украинский праздник — День украинского казачества. "Телеграф" подготовил поздравительные картинки и открытки и с этим праздником.