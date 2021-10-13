День защитников и защитниц Украины 2021: поздравления в стихах, прозе, открытках и картинках
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Также, на этот день приходится годовщина создания УПА.
Ежегодно, 14 октября, в великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается еще один не менее праздник — День защитника, который в июле 2021 года переименовали в День защитников и защитниц Украины.
Праздник — молодой. Он был установлен на смену советскому "23 февраля" в 2014 году президентом Петром Порошенко. В 2015 году за праздником был прикреплен официальный выходной.
"Телеграф" присоединяется к поздравлениям всех защитников суверенности, независимости и территориальной целостности и свободы Украины, и желает им терпения, сил, здоровья и мирного неба над головой.
А чтобы Вы могли поздравить своих знакомых и родственников с этим праздником, мы подготовили праздничные открытки, картинки и просто красивые слова.
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в картинках
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в прозе и стихах
Военных любят все — и женщины, и дети,
Их долг — беречь страну и защищать,
Никто не сможет на всем белом свете
Перед военных шармом устоять!
Вас поздравляем с праздником и верим,
Вы — самые надежные у нас,
И знаем — оправдаете доверие
И будет мирным каждый день и час.
***
Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
***
Поздравляем мы солдат
Добрыми стихами,
Оставайтесь навсегда
Чудо — силачами!
Мы желаем вам любви,
Верной и хорошей,
Чтобы было в кошельке,
Очень много грошей!
Чтоб встречали вас всегда
С лаской и сердечно,
Дарим щедрый поздравок,
От души навечно!
***
От всей души без многословья
Желаю счастья и здоровья.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ Тебе земных -
Я знаю, Ты достоин их.
***
Желаю успехов, желаю удачи, легко отдыхать и трудиться с отдачей. Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась, чтоб все выходило и все получалось.
***
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
Напомним, что помимо Покровы и Дня защитника, 14 октября отмечается еще один украинский праздник — День украинского казачества. "Телеграф" подготовил поздравительные картинки и открытки и с этим праздником.
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