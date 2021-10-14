Покров Пресвятой Богородицы: короткие поздравления, картинки и открытки
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В четверг, 14 октября, отмечается важній христианский праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Также, в этот день в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.
В этот день желательно всей семьей пойти в храм, поставить свечи, помолиться и попросить Деву Марию о заступничестве.
"Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы вы могли поздравить своих родных, близких, друзей и знакомых. Эти красивые слова могут прийти вам на помощь, когда нужно будет поздравить кого-то светлым праздником.
Поздравления в картинках
Короткие поздравления
Покров Богородицы, волей Господней,
Пусть счастьем одарит и морем тепла,
Надеждою, верой и близких любовью,
Укроет от бед, неприятностей, зла!
***
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю благодати в жизни, любви в сердце, гармонии в душе и надёжного покрова от всех ненастий, бед, обид и злоб.
***
Пусть Покров Пресвятой Богородицы
Бережет Ваших близких, родных.
Пусть хорошее в жизни исполнится,
И наполнит любовь каждый миг.
***
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю светлой полосы любви, достатка, мира, радости, гармонии и счастья в жизни. И пусть Святая Дева хранит тебя от бед.
***
Желаю жить под покровом благополучия и мира. Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть хватает сил, терпения и мудрости для праведной и счастливой жизни.
***
Покров Богородицы, силой небесной,
От бед пусть укроет, одарит теплом,
Дорогу к мечтам, озаряя надеждой,
Любовью и счастьем наполнит твой дом!
Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.
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