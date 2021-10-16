Укр

С Днем руководителя 2021! Красивые открытки и картинки с праздником

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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День босса распространился по всему свету с космической скоростью Новость обновлена 16 октября 2021, 06:58
День босса распространился по всему свету с космической скоростью

Праздник начальников и начальниц во всем мире празднуют с 1962 года

В эту субботу, 16 октября, все боссы этого необъятного мира отмечают свой профессиональный праздник. Этот день — возможность выразить благодарность вашему руководителю, и совсем не важно мужчина это или женщина, ведь прежде всего, это человек.

Работа руководителя это огромная ответственность, постоянные сверхурочные и бессонные ночи. Поздравьте своего начальника с его днем этими красивыми открытками, которые "Телеграф" подготовил специально для этого дня.

Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса
Открытки с Днем босса

Также "Телеграф" сделал подборку уморительных анекдотов ко Дню руководителя, которые обязательно поднимут вам настроение в эту субботу.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #День Босса #День Шефа
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