С Днем руководителя 2021! Красивые открытки и картинки с праздником

Праздник начальников и начальниц во всем мире празднуют с 1962 года

В эту субботу, 16 октября, все боссы этого необъятного мира отмечают свой профессиональный праздник. Этот день — возможность выразить благодарность вашему руководителю, и совсем не важно мужчина это или женщина, ведь прежде всего, это человек.

Работа руководителя это огромная ответственность, постоянные сверхурочные и бессонные ночи. Поздравьте своего начальника с его днем этими красивыми открытками, которые "Телеграф" подготовил специально для этого дня.

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Также "Телеграф" сделал подборку уморительных анекдотов ко Дню руководителя, которые обязательно поднимут вам настроение в эту субботу.