День анестезиолога 16 октября: поздравления в открытках с праздником

В области здоровья очень важной профессией является профессия анестезиолога

В эту субботу, 16 октября, свой профессиональный праздник отмечают анестезиологи. Именно этого числа в 1946 году зубным врачом Уильямом Томасом Мортоном впервые в мире была проведена операция с применением эфирного наркоза. Кроме этого, 16 октября все управленцы мира празднуют свой день — День руководителя (шефа, или босса).

Анестезиология — наука милосердия. А ведь еще чуть более 170 лет назад обезболивание было непозволительной роскошью и все хирургические вмешательства проводились наживую. Теперь анестезия постоянно применяется при оперативных вмешательствах, а открытие Мортона на сегодняшний день переоценить практически невозможно. За это время были спасено тысячи человеческих жизней.

16 октября в центре внимания оказываются врачи-анестезиологи, медсестры и медбратья-анестезисты. Такой специалист находится с пациентом гораздо больше времени, чем хирург — он беседует с ним и постоянно следит за его состоянием как до, так и после операции. Даже есть такая врачебная поговорка: хирург может зайти так далеко, насколько ему позволит анестезиолог.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал подборку поздравительных открыток и картинок с поздравлениями ко Дню анестезиолога.

Открытки с Днем анестезиолога

Открытки с Днем анестезиолога

Открытки с Днем анестезиолога

Открытки с Днем анестезиолога

Открытки с Днем анестезиолога

Открытки с Днем анестезиолога

Открытки с Днем анестезиолога

Напомним, что 16 октября отмечается народный праздник Денис Позимний. Что категорически запрещено делать в этот день — узнайте в материале "Телеграфа".