Укр

Красивые поздравления с днем работника рекламы в картинках, открытках и прозе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика

День работника рекламы — это профессиональный праздник всех, кто как-либо связан с рекламой.

В субботу, 23 октября отмечается профессиональный праздник всех рекламщиков, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков. 

На государственном уровне День рекламщика в Украине начал отмечаться с 1994 года. Праздник не отмечается дополнительным выходным, однако ничего не мешает проводить в рекламных агентствах различные корпоративы в честь профессионального праздника. 

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал подборку поздравительных открыток и картинок с поздравлениями ко Дню работника рекламы:

Поздравления в картинках 

Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика
Поздравления с днем рекламщика

Поздравления в прозе

С профессиональным праздником работников рекламы! Пусть ваши ролики, рекламные щиты, листовки и все остальные способы передачи сообщений возможным покупателям будут интересными и увлекательными. Пусть не вызывают желания моментально переключить канал или выкинуть листовку в мусорный бак.

***

С Днем работников рекламы. Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

***

Поздравляю с Днем работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

***

Благодаря вашей отменной работе покупатель осведомлен о качестве продукции современного рынка. Вы знаете, как выгодно преподнести все достоинства товара и умело скрыть его недостатки. Креативный подход и коммуникабельность у вас в крови. Удачи вам и творческих успехов в работе!

***

Пусть талант всех сотрудников рекламной сферы будет оценен и востребован! Пусть каждый дизайнер, маркетолог, контент-менеджер найдёт свой верный и интересный жизненный путь, в котором будет всё только хорошее: славная карьера, верные друзья, радостные поздравления и праздничное настроение!

***

С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

Напомним, что 23 октября отмечается народный праздник Евлампиев день. Что категорически запрещено делать в этот день — узнайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки
Прибыл грузовой самолет с помощью.
Украина
США прислали Украине военную помощь для борьбы с агрессией РФ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Прибыл грузовой самолет с помощью.
США прислали Украине военную помощь для борьбы с агрессией РФ
Дата публикации
Категория
Жители столицы будут платить за тепло дороже, но это неточно
Обещания Зеленского не помогли: тепло для киевлян дорожает на 44%, но есть одно "но"
Дата публикации
Категория
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Категория
Народный депутат Украины Ирина Верещук
Верещук готовят высокий пост в Кабмине: "Телеграф" узнал подробности
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин