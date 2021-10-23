Красивые поздравления с днем работника рекламы в картинках, открытках и прозе

День работника рекламы — это профессиональный праздник всех, кто как-либо связан с рекламой.

В субботу, 23 октября отмечается профессиональный праздник всех рекламщиков, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков.

На государственном уровне День рекламщика в Украине начал отмечаться с 1994 года. Праздник не отмечается дополнительным выходным, однако ничего не мешает проводить в рекламных агентствах различные корпоративы в честь профессионального праздника.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал подборку поздравительных открыток и картинок с поздравлениями ко Дню работника рекламы:

Поздравления в картинках

Поздравления с днем рекламщика

Поздравления с днем рекламщика

Поздравления с днем рекламщика

Поздравления с днем рекламщика

Поздравления с днем рекламщика

Поздравления с днем рекламщика

Поздравления в прозе

С профессиональным праздником работников рекламы! Пусть ваши ролики, рекламные щиты, листовки и все остальные способы передачи сообщений возможным покупателям будут интересными и увлекательными. Пусть не вызывают желания моментально переключить канал или выкинуть листовку в мусорный бак.

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С Днем работников рекламы. Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

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Поздравляю с Днем работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

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Благодаря вашей отменной работе покупатель осведомлен о качестве продукции современного рынка. Вы знаете, как выгодно преподнести все достоинства товара и умело скрыть его недостатки. Креативный подход и коммуникабельность у вас в крови. Удачи вам и творческих успехов в работе!

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Пусть талант всех сотрудников рекламной сферы будет оценен и востребован! Пусть каждый дизайнер, маркетолог, контент-менеджер найдёт свой верный и интересный жизненный путь, в котором будет всё только хорошее: славная карьера, верные друзья, радостные поздравления и праздничное настроение!

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С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

Напомним, что 23 октября отмечается народный праздник Евлампиев день. Что категорически запрещено делать в этот день — узнайте в материале "Телеграфа".