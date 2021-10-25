С днем маркетолога! Красивые поздравления с праздником в открытках и картинках

Хоть праздник и не официальный, но это не значит, что он не важен.

Ежегодно 25 октября в Украине отмечается День маркетолога — незаменимого специалиста в сфере управления продажами.

На государственном уровне праздник не закреплен, но это не значит, что его не принято отмечать. Отметим, что дата 25 октября выбрана неслучайно. В этот день в 1975 году в СССР было создано управление по маркетингу и рекламе, которое должно было продвигать союзную продукцию на мировой рынок.

В этот день для маркетологов проводят различные тренинги, конференции, съезды и форумы. А руководства компаний может организовать корпоратив, или просто поощрить лучших сотрудников из этой сферы.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал подборку поздравительных открыток и картинок с поздравлениями ко Дню маркетолога.

Поздравления в картинках

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления с днем маркетолога

Поздравления в стихах и прозе

Поздравляем с Днем маркетолога наших креативных и инновационных специалистов! Желаем большого вдохновения, новых идей, реализации и воплощения в действительность задуманного. Пусть работа будет в удовольствие! Крепкого здоровья, постоянного развития, карьерного роста, личного счастья и исполнения желаний!

***

С днем маркетолога вас поздравляю,

Оригинальности и новизны желаю,

Чтоб было чем клиентов удивлять,

Старайтесь "инфы" больше поглощать.

Карьера вознесется ввысь как птица,

Желание как феникс возродиться,

Идеи вырастут как редкостный бамбук,

Лишь только не пили под попой сук.

***

С Днем маркетолога! Желаем стойкости в вашем нелегком, но очень интересном труде, понимания коллег и прогнозируемого рынка.

***

С днем маркетолога служивых поздравляю,

Работать без усталости желаю,

И мир маркетинга верх дном перевернуть,

А опосля продолжить долгий путь.

По маленькой ступеньке виться выше,

Начальство, ваши знания услышит,

Лишь надо очень сильно захотеть,

И лень, как вирус, вновь переболеть.

***

С Днём маркетолога! Желаю активных продаж и верных анализов в работе, желаю крутого бренда жизни и крупных бонусов для радости, желаю интенсивного карьерного роста и роста в личных успехах.

Напомним, что 25 октября отмечается народный праздник день Андрона Звездочета. Что категорически запрещено делать в этот день — узнайте в материале "Телеграфа".