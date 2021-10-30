Укр

С Хэллоуином 2021! Смешные открытки и картинки к самому страшному празднику года

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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В этот день принято устраивать настоящие карнавалы "нечистой силы" Новость обновлена 30 октября 2021, 10:22
В этот день принято устраивать настоящие карнавалы "нечистой силы"

В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы отмечают Хэллоуин, День всех святых

Хэллоуин (Halloween) – это праздник родом из Ирландии. Его празднуют вечером 31 октября перед наступлением религиозного праздника "Дня всех святых".

Считается, что в этот день можно увидеться со своими усопшими родственниками, а также со всяческой нечистью, ведьмами и колдунами. Верили, что если переодеться на Хэллоуин в привидение, монстра или другую нечисть, можно таким образом замаскироваться, и настоящие духи обойдут тебя стороной и не причинят вреда.

"Телеграф" предлагает вам веселую подборку открыток и картинок на Хэллоуин, с помощью которых вы сможете поздравить друзей в это воскресенье.

Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021
Прикольные открытки с Хэллоуином 2021

Добавим, что вместе с самым страшным праздником, в 2021 году в Украине отмечается День автомобилиста и дорожника. Прикольные картинки к празднику — в материале "Телеграфа".

Теги:
#Хэллоуин #Поздравления #Праздники #Открытки
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