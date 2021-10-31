С Хэллоуином 2021! Лучшие стихи и прикольные картинки к празднику
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Эти открытки подарят атмосферное настроение всем вашим друзьям
Праздник Хэллоуин (Halloween) в Украине и в мире отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году это время с воскресенья на понедельник. В этот жуткий и веселый день важным атрибутом являются не только яркие образы, но и прикольные поздравления.
"Телеграф" предлагает выбрать из представленных ниже открыток с праздником Хэллоуина ту, которая понравится больше всего. Прикольную картинку вы можете отправить своим близким, друзьям, коллегам или просто знакомым в любой социальной сети или мессенджере.
Открытки и картинки с Хэллоуином 2021
Напомним, что в Украине 31 октября отмечают свой профессиональный праздник автомобилисты. Красивые открытки с праздником — в материале "Телеграфа".
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