Международный день Вегана: что это за праздник, интересные факты и поздравления
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 16
День вегана завершает "месяц вегетарианской осознанности"
В первый день ноября принято отмечать Международный день вегана — людей, которые отказались от использования животных: от всех продуктов животного происхождения, от вещей из кожи, шерсти и шелка и не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.
Так как с каждым годом веганов становится все больше, поэтому праздник приобретает весомость для мировой общественности.
Впервые праздник отметили 1 ноября 1994 года в день 50-летия Веганского общества.
Отметим, что в День вегана во многих странах проводятся различные просветительские и благотворительные мероприятия и информационные акции.
"Телеграф" подготовит для Вас прикольные поздравления с этим праздником.
Интересные факты о веганстве:
- Идея отказа от мяса существовала в древней Индии и некоторых средиземноморских странах 2500 лет назад.
- Философ Пифагор Самосский был одним из первых вегетарианцев.
- Одновременно с популярностью веганской диеты в мире растет потребление мяса.
- По данным Global Data Repor за последние три года количество веганов выросло более чем на 600%.
- Массовый переход к веганству может решить глобальные экологические проблемы.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-