Международный день Вегана: что это за праздник, интересные факты и поздравления

День вегана завершает "месяц вегетарианской осознанности"

В первый день ноября принято отмечать Международный день вегана — людей, которые отказались от использования животных: от всех продуктов животного происхождения, от вещей из кожи, шерсти и шелка и не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Так как с каждым годом веганов становится все больше, поэтому праздник приобретает весомость для мировой общественности.

Впервые праздник отметили 1 ноября 1994 года в день 50-летия Веганского общества.

Отметим, что в День вегана во многих странах проводятся различные просветительские и благотворительные мероприятия и информационные акции.

"Телеграф" подготовит для Вас прикольные поздравления с этим праздником.

Поздравления с Днем Вегана

Поздравления с Днем Вегана

Поздравления с Днем Вегана

Поздравления с Днем Вегана

Поздравления с Днем Вегана

Поздравления с Днем Вегана

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