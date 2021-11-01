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Международный день Вегана: что это за праздник, интересные факты и поздравления

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Причины отказа от мяса могут быть разными, но основная — нежелание быть причастным к убийству животных
Причины отказа от мяса могут быть разными, но основная — нежелание быть причастным к убийству животных

День вегана завершает "месяц вегетарианской осознанности"

В первый день ноября принято отмечать Международный день вегана — людей, которые отказались от использования животных: от всех продуктов животного происхождения, от вещей из кожи, шерсти и шелка и не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Так как с каждым годом веганов становится все больше, поэтому праздник приобретает весомость для мировой общественности.

Впервые праздник отметили 1 ноября 1994 года в день 50-летия Веганского общества.

Отметим, что в День вегана во многих странах проводятся различные просветительские и благотворительные мероприятия и информационные акции.

"Телеграф" подготовит для Вас прикольные поздравления с этим праздником.

Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана
Поздравления с Днем Вегана

Интересные факты о веганстве:

  1. Идея отказа от мяса существовала в древней Индии и некоторых средиземноморских странах 2500 лет назад.
  2. Философ Пифагор Самосский был одним из первых вегетарианцев.
  3. Одновременно с популярностью веганской диеты в мире растет потребление мяса.
  4. По данным Global Data Repor за последние три года количество веганов выросло более чем на 600%. 
  5. Массовый переход к веганству может решить глобальные экологические проблемы. 
Теги:
#Вегетарианство #Международный день вегана #Поздравления #Веселые поздравления #Прикольные поздравления
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