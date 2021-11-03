Поздравления с днем ракетных войск: красивые открытки и картинки с праздником
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Ракетные войска и артиллерия — основная огневая сила в операциях Сухопутных войск.
В среду, 3 ноября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работников и военнослужащих ракетных войск и артиллерии.
На государственном уровне праздник был учрежден президентом Украины Леонидом Кучмы в октябре 1997 года "учитывая важную роль ракетных войск и артиллерии в укреплении обороноспособности государства".
Ракетные войска и артиллерия предназначены для поражения танков, артиллерии и противотанковых средств противника. А также других объектов противовоздушной обороны при ведении боя.
"Телеграф" поздравляет всех представителей ракетных войск с праздником. Мы собрали самые красивые картинки и поздравления для поздравления с этим праздником.
Поздравления в картинках
Поздравления в стихах и прозе
Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства над противником, боевого духа и оптимистичного настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.
***
В день артиллерии и войск ракетных,
Желаю не встречаться я со злом,
Желаю сил и радостей заметных,
Чтоб окружало все вокруг добром.
Успех познать от многих достижений,
А также счастья и большого уважения.
***
Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю в жизни верного полка хороших друзей, мощной артиллерии против трудностей и проблем, ракетных установок, сражающих любого врага наповал. Пусть в сердце живёт храбрость, пусть на душе будет покой.
***
Вас, ракетчики, поздравить
В день особенный хочу,
Обо всех успехах ваших
Нынче я не промолчу.
Вам за службу всем спасибо,
Счастья и здоровья вам,
Радужной и светлой жизни,
Без расстройств, беды и драм.
***
Все салюты возносятся сегодня в небо в вашу честь, дорогие ракетчики и артиллеристы! Вы стойкие и мужественные солдаты, достойные сыны своей Родины, обеспечиваете спокойное небо её гражданам. Желаем вам крепкого здоровья, больших успехов и чёткого выполнения поставленных боевых задач! Ура!
Ранее "Телеграф" писал, какие еще государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
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