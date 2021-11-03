Поздравления с днем ракетных войск: красивые открытки и картинки с праздником

Ракетные войска и артиллерия — основная огневая сила в операциях Сухопутных войск.

В среду, 3 ноября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работников и военнослужащих ракетных войск и артиллерии.

На государственном уровне праздник был учрежден президентом Украины Леонидом Кучмы в октябре 1997 года "учитывая важную роль ракетных войск и артиллерии в укреплении обороноспособности государства".

Ракетные войска и артиллерия предназначены для поражения танков, артиллерии и противотанковых средств противника. А также других объектов противовоздушной обороны при ведении боя.

"Телеграф" поздравляет всех представителей ракетных войск с праздником. Мы собрали самые красивые картинки и поздравления для поздравления с этим праздником.

Поздравления в картинках

Поздравления с днем ракетных войск

Поздравления с днем ракетных войск

Поздравления с днем ракетных войск

Поздравления с днем ракетных войск

Поздравления с днем ракетных войск

Поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства над противником, боевого духа и оптимистичного настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.

***

В день артиллерии и войск ракетных,

Желаю не встречаться я со злом,

Желаю сил и радостей заметных,

Чтоб окружало все вокруг добром.

Успех познать от многих достижений,

А также счастья и большого уважения.

***

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю в жизни верного полка хороших друзей, мощной артиллерии против трудностей и проблем, ракетных установок, сражающих любого врага наповал. Пусть в сердце живёт храбрость, пусть на душе будет покой.

***

Вас, ракетчики, поздравить

В день особенный хочу,

Обо всех успехах ваших

Нынче я не промолчу.

Вам за службу всем спасибо,

Счастья и здоровья вам,

Радужной и светлой жизни,

Без расстройств, беды и драм.

***

Все салюты возносятся сегодня в небо в вашу честь, дорогие ракетчики и артиллеристы! Вы стойкие и мужественные солдаты, достойные сыны своей Родины, обеспечиваете спокойное небо её гражданам. Желаем вам крепкого здоровья, больших успехов и чёткого выполнения поставленных боевых задач! Ура!

Ранее "Телеграф" писал, какие еще государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.