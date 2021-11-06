Всемирный день мужчин: красивые поздравления в картинках, открытках стихах и прозе

В этот день стоит уделить время своему любимому мужчине.

А вы знали, что на ряду с Международным женским днем, который то и дело хотят отменить, существует и Всемирный день мужчин. Праздник отмечается ежегодно в первую субботу ноября, что в 2021 году припадает на 6 ноября.

Праздник был учрежден Михаилом Горбачевым в 2000 году, чтобы "дискриминация" с мужскими праздниками была закончена. Эту инициативу вскоре подхватили и другие страны.

Отметим, что в мире существует еще и Международный мужской день, который отмечается ежегодно 19 ноября.

"Телеграф" подобрал самые красивые картинки и открытки со Всемирным днем мужчин.

Поздравления в картинках

Поздравления с Днем мужчин

Поздравления с Днем мужчин

Поздравления с Днем мужчин

Поздравления с Днем мужчин

Поздравления с Днем мужчин

Поздравления в прозе и стихах

Желаю мудрости и вдохновения,

И чтоб для счастья было миллион причин.

Пусть будет лучезарным настроение

В прекрасный праздник Дня мужчин!

Желаю радости душевной, смеха

И покорения величественных вершин,

Чтобы во всём добился ты успеха.

Ещё раз — с Днем мужчин!

***

Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии, а все остальное непременно будет в твоей жизни!

***

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всем ты самым лучшим —

Со Всемирным днем мужчин!

Благоденствия желаю,

Счастья, мира и побед,

Пусть дела все процветают,

Чтоб удачей был согрет!

***

Поздравляю со Всемирным днем мужчин! Желаю всегда оставаться крепким, сильным, мужественным, смелым, решительным, настойчивым, уверенным, непоколебимым, справедливым, целеустремленным, успешным мужчиной. Будь счастлив и любим!

***

Дорогие мужчины, спасибо вам за то, что вы есть! Вы отважные защитники, лучшие повара, ученые, политики, бизнесмены, рабочие и просто хорошие люди, отцы, мужья и сыновья! Хочу пожелать вам всегда достигать своих целей, любить и быть любимыми, а также отличного здоровья и неиссякаемых сил! Всегда оставайтесь Мужчинами с «большой буквы» и никогда не скатывайтесь до «лиц мужского пола»!

Ранее "Телеграф" писал, какие еще государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.