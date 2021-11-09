С днем украинской письменности! Красивые поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе
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"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления в день родного языка.
Во вторник, 9 ноября, украинцы отмечают День украинской письменности и языка. А этот день украинцы во всем мире пишут традиционный радиодиктант национального единства.
День украинской письменности и языка был установлен 6 ноября 1997 года указом президента Украины Леонидом Кучмой в день памяти Нестора-Летописца, ведь считается, что именно с него начался письменный украинский язык.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления с этим праздником в картинках, открытках, стихах и прозе.
Поздравления в картинках
Поздравления в стихах и прозе
Поздравляю с Днём украинской письменности и языка. Желаю безграничной любви к чудесному мелодичному украинскому языку, желаю всегда оставаться грамотной и рассудительной личностью, которая стремительно совершенствует свои умения и навыки с каждым днём. Успехов в любых начинаниях, вдохновения в творчестве, силы украинской истории и фольклора для твоих стремлений и личных побед.
***
В день письменности, языка
Я шлю вам поздравления.
Желаю в руки взять словарь
Сейчас без промедления.
Пусть речь родная станет чище,
Ошибки мы искореним,
И наш язык, прекрасный самый,
Почетом, славой наградим.
***
Наш язык — в нем вся наша история,
Красота народа собрана вся в нем.
И всей нашей Украины территория
Разговаривает гордо на родном.
В нашем языке — страницы прошлого,
Дивная мелодия степи, полей…
Пусть же остается он родным, роскошным,
Сохраним его для внуков и детей!
***
С Днём украинской письменности и языка. Желаю грамотно писать и говорить, талантливо записывать историю своей жизни и рассказывать истории из жизни достойных людей. Будь толерантным, уверенным в себе, образованным, богатым и материально, и морально человеком. И пусть каждый день дарит тебе красивый букет счастья, как созвучный букет украинского языка.
***
В день письменности, языка
Я шлю вам поздравления.
Желаю в руки взять словарь
Сейчас без промедления.
Пусть речь родная станет чище,
Ошибки мы искореним,
И наш язык, прекрасный самый,
Почетом, славой наградим.
***
Украинский язык носит в себе историю нашего народа, всю красоту и мощь поэтического слова. Чудная мелодия соловья, могучая песня лесов и полей, детский лепет и мамина колыбельная — звучит в нашем родном языке и остается в памяти навсегда. Поздравляю гордый украинский народ с праздником украинского слова!
Ранее "Телеграф" писал, что в украинской компании отказали в собеседовании сотруднику из-за того, что он говорит на украинском.
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