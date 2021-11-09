С днем украинской письменности! Красивые поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления в день родного языка.

Во вторник, 9 ноября, украинцы отмечают День украинской письменности и языка. А этот день украинцы во всем мире пишут традиционный радиодиктант национального единства.

День украинской письменности и языка был установлен 6 ноября 1997 года указом президента Украины Леонидом Кучмой в день памяти Нестора-Летописца, ведь считается, что именно с него начался письменный украинский язык.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления с этим праздником в картинках, открытках, стихах и прозе.

Поздравления в картинках

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

Поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с Днём украинской письменности и языка. Желаю безграничной любви к чудесному мелодичному украинскому языку, желаю всегда оставаться грамотной и рассудительной личностью, которая стремительно совершенствует свои умения и навыки с каждым днём. Успехов в любых начинаниях, вдохновения в творчестве, силы украинской истории и фольклора для твоих стремлений и личных побед.

***

В день письменности, языка

Я шлю вам поздравления.

Желаю в руки взять словарь

Сейчас без промедления.

Пусть речь родная станет чище,

Ошибки мы искореним,

И наш язык, прекрасный самый,

Почетом, славой наградим.

***

Наш язык — в нем вся наша история,

Красота народа собрана вся в нем.

И всей нашей Украины территория

Разговаривает гордо на родном.

В нашем языке — страницы прошлого,

Дивная мелодия степи, полей…

Пусть же остается он родным, роскошным,

Сохраним его для внуков и детей!

***

С Днём украинской письменности и языка. Желаю грамотно писать и говорить, талантливо записывать историю своей жизни и рассказывать истории из жизни достойных людей. Будь толерантным, уверенным в себе, образованным, богатым и материально, и морально человеком. И пусть каждый день дарит тебе красивый букет счастья, как созвучный букет украинского языка.

***

В день письменности, языка

Я шлю вам поздравления.

Желаю в руки взять словарь

Сейчас без промедления.

Пусть речь родная станет чище,

Ошибки мы искореним,

И наш язык, прекрасный самый,

Почетом, славой наградим.

***

Украинский язык носит в себе историю нашего народа, всю красоту и мощь поэтического слова. Чудная мелодия соловья, могучая песня лесов и полей, детский лепет и мамина колыбельная — звучит в нашем родном языке и остается в памяти навсегда. Поздравляю гордый украинский народ с праздником украинского слова!

Ранее "Телеграф" писал, что в украинской компании отказали в собеседовании сотруднику из-за того, что он говорит на украинском.