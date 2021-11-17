Поздравления с днем студента: яркие картинки и открытки, стихи и проза
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 46
В Украине студенты дважды в году отмечают свой "профессиональный" праздник.
В среду, 17 ноября, студенты со всего мира отмечают "свой" праздник — международный День студента, который был установлен в память о чешских студентах-патриотах.
История праздника
Международный день студента — праздник, который был провозглашен в честь о студентов из Чехословакии. 17 ноября 1939 года более 1200 учащихся были арестованы и помещены в концлагерь, часть из которых казнили.
Студенты были арестованы за акцию протеста, начавшуюся с мирной демонстрации в честь годовщину образования Чехословацкого государства, во время которой был застрелен студент медицинского факультета.
Празднование Дня студента в Украине
В Украине 17 ноября стали отмечать как День студента еще с 1999 года согласно указу президента Леонида Кучмы.
В этот день студенты организовывают различные развлекательные мероприятия: концерты, выставки, вечеринки. Увы, неутешительная ситуация с коронавирусом во всем мире немного "подпортила" праздник, но студенты наверняка сумеют и из этой ситуации найти выход.
"Телеграф" собрал красочные поздравления с Международным Днем студента.
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!
***
С Днем студента, дорогие,
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви.
Чтоб предметы на отлично
Вы сдавали без проблем.
И удачи в жизни личной,
И хороших перемен!
***
В зачетке будет пусть «отлично»,
По всем предметам — «автомат»,
Чтоб с благодарностью и лично
Тебя встречал бы деканат.
Чтоб эта жизнь студента вечно
Была, как самый сладкий сон,
И чтоб в конце учебы этой
В руках был красный твой диплом!
***
Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пускай студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и позитивные впечатления!
Ранее "Телеграф" писал, какие еще государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-