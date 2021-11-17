Поздравления с днем студента: яркие картинки и открытки, стихи и проза

В Украине студенты дважды в году отмечают свой "профессиональный" праздник.

В среду, 17 ноября, студенты со всего мира отмечают "свой" праздник — международный День студента, который был установлен в память о чешских студентах-патриотах.

История праздника

Международный день студента — праздник, который был провозглашен в честь о студентов из Чехословакии. 17 ноября 1939 года более 1200 учащихся были арестованы и помещены в концлагерь, часть из которых казнили.

Студенты были арестованы за акцию протеста, начавшуюся с мирной демонстрации в честь годовщину образования Чехословацкого государства, во время которой был застрелен студент медицинского факультета.

Празднование Дня студента в Украине

В Украине 17 ноября стали отмечать как День студента еще с 1999 года согласно указу президента Леонида Кучмы.

В этот день студенты организовывают различные развлекательные мероприятия: концерты, выставки, вечеринки. Увы, неутешительная ситуация с коронавирусом во всем мире немного "подпортила" праздник, но студенты наверняка сумеют и из этой ситуации найти выход.

"Телеграф" собрал красочные поздравления с Международным Днем студента.

Поздравления в картинках:

Поздравления в стихах и прозе:

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

***

С Днем студента, дорогие,

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Планов в жизни и любви.

Чтоб предметы на отлично

Вы сдавали без проблем.

И удачи в жизни личной,

И хороших перемен!

***

В зачетке будет пусть «отлично»,

По всем предметам — «автомат»,

Чтоб с благодарностью и лично

Тебя встречал бы деканат.

Чтоб эта жизнь студента вечно

Была, как самый сладкий сон,

И чтоб в конце учебы этой

В руках был красный твой диплом!

***

Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пускай студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и позитивные впечатления!

Ранее "Телеграф" писал, какие еще государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.