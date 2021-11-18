Укр

С Международным мужским днем! Яркие открытки и поздравления с праздником

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Лучшие поздравления с Международным мужским днем Новость обновлена 19 ноября 2021, 08:03
Лучшие поздравления с Международным мужским днем

В Украине праздник отмечают начиная с 2012 года

Международный мужской день ежегодно отмечают 19 ноября в 80 странах мира. Его основная цель состоит в том, чтобы обратить внимание на проблемы, связанные с дискриминацией мужчин в различных сферах. В течение последних нескольких лет в этот день проводят разнообразные общественные мероприятия, а также выпускают тематические программы на радио и телевидении.

История Международного мужского дня

Впервые праздник отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго.

Призывы к созданию Международного мужского дня звучалиминимум с 1960-х годов. Например, в феврале 1969 года газета "Нью-Йорк Таймс" писала о том, что в некоторых странах мужчины инициируют празднование Международного мужского дня 23 февраля, по аналогии с Международным женским днем, который празднуют 8 марта.

В 1970-е годы попытки праздновать Мужской день были в США, Канаде, Франции, Колумбии, России, Канаде, Китае. Но эти небольшие инициативы не получили широкой огласки и в результате празднования снова отложили.

Этот день получил международное признание только после того, как его поддержали в Карибском регионе.

В настоящее время этот день отмечается во многих странах, включая Украину, США, Канаду, Великобританию, Сингапур, Австралию, Индию, Южную Африку, Гаити, Ямайку, Венгрию, Мальту, Гану и Молдову.

Международный мужской день-2021

Тема Международного мужского дня в 2021 году звучит так: "Улучшение отношений между мужчинами и женщинами".

В нынешнем году также выделили шесть основных целей празднования:

  • Продвигать позитивные мужские образы для подражания – не только кинозвезды и спортсменов, но и обычных мужчин, с которыми мы ежедневно сталкиваемся.
  • Отметить позитивный вклад мужчин в общество, семью, брак, уход за детьми и окружающую среду.
  • Сосредоточиться на здоровье и благополучии мужчин: социальном, эмоциональном, физическом и духовном.
  • Подчеркнуть дискриминацию в отношении мужчин: в области социальных услуг, социальных установок и ожиданий, а также законодательства.
  • Улучшить гендерные отношения и содействовать гендерному равенству.
  • Создать более безопасный, лучший мир, где люди могут быть в безопасности и расти, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Поздравления в картинках:

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники украинцы празднуют в ноябре

Теги:
#Мужчины #Ноябрь #День мужчин #Праздники
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