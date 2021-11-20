С Днем педиатра 2021! Открытки и картинки с профессиональным праздником

День педиатра переплетается с Днем ребенка

Поздравления с Днем педиатра украинские детские врачи получают 20 ноября вместе со Всемирным днем ребенка. Рекомендацию соединить эти два праздника дала ООН еще в 1954 году.

Эта дата была выбрана не случайно, ведь в этот день 1959 года была принята "Декларация прав ребенка", а еще 30 лет спустя — "Конвенция прав ребенка".

Врач-педиатр является тем специалистом, которому все мамы мира доверяют самое главное, что есть у ребенка — это его здоровье. 20 ноября проводят семинары, конференции, и другие мероприятия, на которых обсуждаются вопросы развития ребенка и проблемы педиатрии.

В этот день стоит воздать почести тем специалистам врачебной деятельности, в чьих руках находится здоровье маленьких пациентов. Красивые открытки с праздником подготовил "Телеграф".

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Открытки с Днем педиатра

Также наши читатели могут пожелать в эту субботу своим близким доброго утра и хорошего дня. С соответствующими открытками и картинками вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".