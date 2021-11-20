С Днем работников сельского хозяйства! Красивые поздравления в картинках и открытках
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В этот день работников сельского хозяйства награждают различными подарками и наградами.
В воскресенье, 21 ноября, помимо Дня достоинства и свободы, в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники сельского хозяйства.
Вообще дата празднования Дня работника сельского хозяйства уникальна для каждого года, ведь праздник, посвященный всем аграриям, отмечается в третье воскресенье ноября, что в 2021 году выпал на 21 ноября.
Праздник День работников сельского хозяйства Украины был учрежден в 1993 году президентом Украины Леонидом Кравчуком.
День работников сельского хозяйства — это праздник, посвященный всем работникам, которые трудятся на полях и фермах.
"Телеграф" поздравляется всех аграриев с их профессиональным праздником и желает достигать новых высот в своем деле, хороших урожаев и сил в их деле.
Мы собрали красивые поздравления, чтобы вы могли поздравить своих знакомых с их праздником.
Поздравления в картинках
Поздравления в стихах и прозе
Поздравляю с Днём работников сельского хозяйства Украины и желаю работать на славу, усердно трудиться и взамен получать щедрые урожаи. Здоровья и бравых сил, гениальных идей и удачных посевов, благоприятных условий для результативной деятельности и замечательного настроения для прекрасной жизни!
***
День сегодня сельского хозяйства,
Так что принимайте пожелания,
Сбываются планы, и желания,
Будьте здоровы, сильны,
Улыбчивы, добры и умны,
Будьте богаче, духовно, деньгами,
Жизнь наполняется, вам, чудесами,
Не уставайте, не унывайте,
Будьте любимы своими родными,
Хорошими, милыми не злыми.
***
Всем, кто сельское хозяйство
В Украине развивает,
Мы желаем много счастья,
С праздником их поздравляем,
Пусть поля и огороды
Расцветают, плодоносят,
Пусть работники и дальше
Пользу для страны приносят!
***
В День работников сельского хозяйства Украины мы поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства. Благодаря Вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.
***
Сельское хозяйство Украины,
Отмечает праздник в этот день,
Всем работникам мы счастья пожелаем,
Чтобы мира вдосталь было всем.
В этот день примите на удачу,
И на радость этот поздравок,
Чтоб зерна по больше, но не как иначе,
И пшеницы рясный колосок.
***
Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству Украины. Богатство одних стран в нефти и газе, а других — в зерне, молоке и мясе. Вы — творцы богатства, пусть же удача улыбается вам всегда и во всем, а погода и природа помогают в вашей работе.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
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