С Днем работников сельского хозяйства! Красивые поздравления в картинках и открытках

В этот день работников сельского хозяйства награждают различными подарками и наградами.

В воскресенье, 21 ноября, помимо Дня достоинства и свободы, в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники сельского хозяйства.

Вообще дата празднования Дня работника сельского хозяйства уникальна для каждого года, ведь праздник, посвященный всем аграриям, отмечается в третье воскресенье ноября, что в 2021 году выпал на 21 ноября.

Праздник День работников сельского хозяйства Украины был учрежден в 1993 году президентом Украины Леонидом Кравчуком.

День работников сельского хозяйства — это праздник, посвященный всем работникам, которые трудятся на полях и фермах.

"Телеграф" поздравляется всех аграриев с их профессиональным праздником и желает достигать новых высот в своем деле, хороших урожаев и сил в их деле.

Мы собрали красивые поздравления, чтобы вы могли поздравить своих знакомых с их праздником.

Поздравления в картинках

Поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с Днём работников сельского хозяйства Украины и желаю работать на славу, усердно трудиться и взамен получать щедрые урожаи. Здоровья и бравых сил, гениальных идей и удачных посевов, благоприятных условий для результативной деятельности и замечательного настроения для прекрасной жизни!

***

День сегодня сельского хозяйства,

Так что принимайте пожелания,

Сбываются планы, и желания,

Будьте здоровы, сильны,

Улыбчивы, добры и умны,

Будьте богаче, духовно, деньгами,

Жизнь наполняется, вам, чудесами,

Не уставайте, не унывайте,

Будьте любимы своими родными,

Хорошими, милыми не злыми.

***

Всем, кто сельское хозяйство

В Украине развивает,

Мы желаем много счастья,

С праздником их поздравляем,

Пусть поля и огороды

Расцветают, плодоносят,

Пусть работники и дальше

Пользу для страны приносят!

***

В День работников сельского хозяйства Украины мы поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства. Благодаря Вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.

***

Сельское хозяйство Украины,

Отмечает праздник в этот день,

Всем работникам мы счастья пожелаем,

Чтобы мира вдосталь было всем.

В этот день примите на удачу,

И на радость этот поздравок,

Чтоб зерна по больше, но не как иначе,

И пшеницы рясный колосок.

***

Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству Украины. Богатство одних стран в нефти и газе, а других — в зерне, молоке и мясе. Вы — творцы богатства, пусть же удача улыбается вам всегда и во всем, а погода и природа помогают в вашей работе.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.