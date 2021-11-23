С первым снегом! Красивые открытки и картинки

Первый снег – это всегда радость!

Грустные, дождливые осенние дни, невеселые картины пожухлой травы, почерневших листьев и голых деревьев — все это присыпано "белой скатертью". Первый настоящий снег в Украине выпал еще 18 ноября, а значит, зимние праздники уже не за горами. Если вы, как и мы, с нетерпением ждете сказочной атмосферы на Новый год и Рождество – поделитесь прекрасным настроением с друзьями и поздравьте их с первым снегом, который уже был отмечен прикольными фотожабами в сети.

"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок, с помощью которых можно поздравить близкого человека, или просто знакомого, с первым снегом и поднять ему настроение. Делитесь зимней атмосферой с друзьями, даже если в их регионе пока не снежит. В Киеве, например первый снег пошел во вторник, 23 ноября, но из-за него образовались пробки — напасть для наших украинских водителей.

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Открытки с первым снегом

Также вы можете пожелать близким людям в ближайшее утро всего хорошего, настроив их на позитивный лад на целый день.