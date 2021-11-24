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С первым снегом! Красивые картинки и открытки с поздравлениями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Зимнее настроение приходит вместе с снегом. Новость обновлена 24 ноября 2021, 08:57
Зимнее настроение приходит вместе с снегом.

Прекрасная подборка открыток про первый снег.

Зима близко! И она уже послала первую весточку своего скорого прихода в виде снежинок, которые покрыли города еще 18 ноября, а 23 ноября — уже их посыпалось больше. Вы же не забыли все это сфотографировать и опубликовать в соцсети? 

Первый снег, даже если его и немного, уже настраивает на новогоднее настроение. Так и хочется уже нарядить елочку, нарезать тазик салатика "Оливье", открыть бутылочку шампанского, закутаться в гирлянды и смотреть какой-нибудь рождественский фильм. 

"Телеграф" собрал для вас прикольные и позитивные поздравления с первым снегом, открытки и картинки, чтобы вы могли поделиться радостью от первого снега со своими друзьями и близкими.

Открытки с первым снегом

Также вы можете пожелать близким людям в ближайшее утро всего хорошего, настроив их на позитивный лад на целый день.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Первый снег
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