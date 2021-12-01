С 1 декабря! Сказочные поздравления с началом зимы в картинках и открытках

Пожелайте своим друзьям прекрасной зимы.

Вот и наступила сказочная пора — зима. Увы, пока снегом она нас пока не радует, но вед есть и другие причины, почему стоит ждать эту пору года. К примеру, чтобы поскорее сет за новогодний стол и встретить Новый 2022 год, покровителем которого будет Черный Тигр. Согласитесь, ведь зимой даже салат "Оливье" вкуснее.

Вроде только первое декабря, а в воздухе уже витает запах мандарин, и желание украсить новогоднюю елку становится все сильнее. Несмотря на дистанционное обучение во многих школах, когда дети и так сидят по домам, все равно все ждут зимних каникул (особенно родители). А взрослых каникулы конечно не ждут, но дополнительные выходные найдутся.

И пока зима не несет нам свой снежный покров, а продолжает косить под осень, "Телеграф" собрал красивые снежные картинки и открытки с началом зимы, которые порадуют ваших родных и друзей, напомнив им о приходе зимы.

Открытки с 1 декабря

Также, "Телеграф" позаботился и о зимнем досуге, подготовив для вас подборку интересных новогодних фильмов для просмотра на праздничных выходных.