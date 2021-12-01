Поздравления с днем работников прокуратуры: красивые картинки и открытки, стихи и проза
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1 декабря в Украине принято поздравлять с праздником всех работников прокуратуры.
В первый день зимы свой профессиональный праздник отмечают представители одной из важных составляющих правовой системы любой страны — прокуратуры. Каждый год 1 декабря отмечается День работников прокуратуры Украины.
Этот праздник был учрежден в ноябре 2000 года по указу второго президента Украины Леонида Кучмы.
Стоит отметить, что правовая система Украины на современной территории формировалась еще в древнейшие времена — в период Киевской Руси.
Как и в большинство профессиональных праздников, в День работников прокуратуры для работников проводятся различные корпоративы и празднования. Также принято отмечать лучших работников премиями, званиями, наградами или памятными подарками и благодарностями.
"Телеграф" поздравляет всех работников прокуратуры с профессиональным праздником. Специально по этому поводу мы собрали красочные поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе.
Поздравления в картинках
Поздравления в стихах и прозе
Желаю вам, ярые блюстители закона, чтобы каждое дело заканчивалось победой, чтобы наш бесценный профессиональный опыт и квалифицированные знания помогали четко идти к цели. Пусть работа, нами безумно любимая, приносит максимум удовлетворения, побед и уважения. Пусть азарт решения вопросов, инициативность способствуют новым свершениям!
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Поздравляю с профессиональным праздником, с Днём прокуратуры! Как известно, сила прокурора в справедливости. Без сомнения можно заявить, что тебе присуще это важное качество. Желаю, чтобы каждое твоё решение было взвешенным, мудрым и аргументированным. Здоровья, пусть тебе всегда сопутствует успех и процветание!
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Всех, кому прокуратура,
Заменила дом родной,
От души я поздравляю
С вашим славным нынче днем.
Крепкого вам всем здоровья,
Сил и выдержки стальной,
Пусть всегда закон поможет
Победить в борьбе большой.
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Пускай прокуратура Украины
Работает успешно и стабильно!
Пускай вам покоряются вершины
И будет пусть всегда и все посильно!
Фемиде подчиняться вечно надо,
Ведь только в справедливости есть сила!
Желаю, чтоб отличная зарплата
Вам радость каждый месяц приносила!
***
Поздравляю с Днем прокуратуры от души и сердца! Желаю напористости, энтузиазма, бодрости, счастья, радости, личных побед и непрерывного движения вперед. Пусть каждый день будет в радость, а справедливость торжествует! С праздником!
Также, "Телеграф" предлагает поздравить всех своих знакомых, родных и друзей с первым днем зимы. Красивые картинки и открытки вы найдете в нашей подборке.
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