Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим праздником.

В субботу, 4 декабря, православные всего мира будут отмечать большой праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы (Введение в храм Пресвятой Девы Марии). Этот зимний церковный праздник называют еще Третьей Пречистой.

Отметим, Вторая Пречистая или Рождество Пресвятой Богородицы церковь отмечала 21 сентября. Первую Пречистую (другое название – Успение Пресвятой Богородицы) праздновали 28 августа.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник, который относится к числу двунадесятых праздников и особо почитается верующими людьми.

Считается, что именно в этот день юную Деву Марию родители впервые привели в храм. Девочка сама преодолела 15 высоких ступеней без помощи взрослых, что удивило всех присутствующих. Согласно преданию, именно это событие определило роль Девы Марии в судьбе человечества. Девушка осталась в храме до своего совершеннолетия, а после вышла замуж за Иосифа.

В народе этот день считается началом настоящей зимы, а также детским днем, так как впервые приводят детей на исповедь. Хоть праздник и выпадает на Рождественский пост, в этот день разрешается употреблять рыбу и пищу с маслом, а также выпить немного вина.

Поздравьте своих родных и близких с этим светлым праздником:

Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы

Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы

Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы

Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы

Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы

Напомним, как писал "Телеграф", до 6 января православные христиане додерживаются строгого поста.