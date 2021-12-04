4 декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (поздравления и открытки)

В этот день принято молится Пресвятой Богородице и просить здоровья и благополучия для семьи.

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) — полное название праздника, который Православная Церковь отмечает 4 декабря.

Это один из двенадцати великих церковных праздников в году. Считается, что в этот день родители привели Марию, которой исполнилось всего три года, в Иерусалимский храм. Девочка осталась в храме и воспитывалась в обществе благочестивых девушек. С божиими служителями Мария находилась до помолвки со своим будущим мужем Иосифом.

Этот праздник выпадает на Рождественский пост 2021, но в этот день разрешается употреблять рыбу и вино. Также принято молится Богородице об исцелении от болезней, здоровье и благополучии для семьи.

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы

С утра церкви службу правят,

В славный праздник православный —

Введение во храм Пресвятой Богородицы,

Давайте же все вместе помолимся,

За здоровье близких и родных,

И головы склонив к лику святых,

Очистим наши души, от завести и зла,

Чтоб жить во имя мира и добра.

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы

Поздравляю с введением во храм Пресвятой Богородицы! Пускай этот светлый денек будет полон добра, радостных вестей и удачи! Желаю, чтобы каждый день святая Богородица тебя оберегала и посылала тебе свое благословение! Живи в гармонии, береги себя и своих близких, и пускай твое сердце переполняет любовь!

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы

Напомним, в декабре будет много церковных праздников, которые очень важны для православных верующих. Чтобы не пропустить важные даты, сохраните церковный календарь "Телеграфа".