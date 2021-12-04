4 декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (поздравления и открытки)
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В этот день принято молится Пресвятой Богородице и просить здоровья и благополучия для семьи.
Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) — полное название праздника, который Православная Церковь отмечает 4 декабря.
Это один из двенадцати великих церковных праздников в году. Считается, что в этот день родители привели Марию, которой исполнилось всего три года, в Иерусалимский храм. Девочка осталась в храме и воспитывалась в обществе благочестивых девушек. С божиими служителями Мария находилась до помолвки со своим будущим мужем Иосифом.
Этот праздник выпадает на Рождественский пост 2021, но в этот день разрешается употреблять рыбу и вино. Также принято молится Богородице об исцелении от болезней, здоровье и благополучии для семьи.
Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы
С утра церкви службу правят,
В славный праздник православный —
Введение во храм Пресвятой Богородицы,
Давайте же все вместе помолимся,
За здоровье близких и родных,
И головы склонив к лику святых,
Очистим наши души, от завести и зла,
Чтоб жить во имя мира и добра.
Поздравляю с введением во храм Пресвятой Богородицы! Пускай этот светлый денек будет полон добра, радостных вестей и удачи! Желаю, чтобы каждый день святая Богородица тебя оберегала и посылала тебе свое благословение! Живи в гармонии, береги себя и своих близких, и пускай твое сердце переполняет любовь!
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.
Напомним, в декабре будет много церковных праздников, которые очень важны для православных верующих. Чтобы не пропустить важные даты, сохраните церковный календарь "Телеграфа".
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