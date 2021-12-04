Укр

С днем объятий! Прикольные поздравления в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Объятия — это не только приятно, но и полезно.
Объятия — это не только приятно, но и полезно.

Обязательно обнимите сегодня всех своих родных и любимых.

В субботу, 4 декабря, помимо важного христианского праздника — Введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечается очень милый и добрый праздник — Международный день объятий. 

Стоит отметить, что этот праздник отмечается дважды в году: 4 декабря и 21 января.

Праздник берет свои корни из Австралии, где в 1970-е годы студенты решили таким образом обмениваться своим душевным теплом. Суть праздника очень проста — нужно обниматься. 

В современном мире в день объятий часто устраиваются различные массовые флеш-мобы, главной идеей который является обнять как можно больше людей. С каждым годом эти мероприятия набирают все большей популярности и проводятся по всему миру. 

Коллектив "Телеграф" мысленно обнимает всех своих читателей и призывает их взамен обнять своих самых родных и любимых. А если такой возможности сейчас нет, то поздравить их с праздником яркой открыткой. 

Поздравления в картинках

Также "Телеграф" собрал красивые поздравления со Введением во храм Пресвятой Богородицы, чтобы вы могли поздравить своих родственников, друзей и знакомых.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #Международный день объятий #День объятий
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