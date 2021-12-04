Введение или Третья Пречистая: красивые открытки и поздравления

В этот день следует молиться и просить Божье благословение

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из двенадцати великих церковных праздников в году. Это большой христианский богородичный праздник, который еще называют Третья Пречистая.

Цель богородичных праздников состоит в том, чтобы верующие убедились в величии и святости Пречистой Девы Марии. Праздник вспоминает детство Пресвятой Богоматери, когда ее в возрасте трех лет отвели в церковь для служения Господу.

Введения во храм Пресвятой Богородицы является детским праздником, ведь именно в этот день принято приводить детей на их первую исповедь.

Поздравления и открытки с Введением во храм Пресвятой Богородицы

Открытки с Третьей Пречистой

Открытки с Третьей Пречистой

Поздравляю со светлым праздником — Введение во храм Пресвятой Богородицы! Желаю в этот светлый день вашим домам мира, уюта, достатка и тепла. Пусть Бог пошлёт всем блага и крепкости духа. Все жизненные испытания пусть послужат уроком и последующая жизнь будет светла, чиста и наполнена смирением и любовью.

Открытки с Третьей Пречистой

Поздравляю с введением во храм Пресвятой Богородицы! Пускай этот светлый денек будет полон добра, радостных вестей и удачи! Желаю, чтобы каждый день святая Богородица тебя оберегала и посылала тебе свое благословение! Живи в гармонии, береги себя и своих близких, и пускай твое сердце переполняет любовь!

Открытки с Третьей Пречистой

Открытки с Третьей Пречистой

Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в Ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего Вам самого лучшего!

Открытки с Третьей Пречистой

Напомним, что этот праздник выпадает на Рождественский пост. В этот день разрешается употреблять рыбу и вино. Также принято молится Богородице об исцелении от болезней, здоровье и благополучии для семьи.